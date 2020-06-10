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TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası kayıtları devam ediyor

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TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası kayıtları devam ediyor
Ekleyen:
, Editör
10 Haz 2020 08:50

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası kayıtları, 13 Haziran'a kadar devam edecek.

TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası (TDRŞ) kayıtları 30 Mayıs 2020 tarihinde açıldı. PC ve Playstation platformları üzerinden eş zamanlı olarak WRC8 oyunuyla yapılacak şampiyona, ilk olarak elemelerle başlayacak.

Elemeler sonunda, PC grubundan en iyi 7 sürücü ve Playstation grubundan en iyi 7 sürücü olmak üzere toplam 14 sürücü, 7 ayaktan oluşacak TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazanacaktır. Elemelerde seçtikleri gün ve seansa gelen tüm sürücüler aynı etaplarda yarışacaklar ve toplam süreye göre genel listeye adlarını yazdıracaklar. Bu şampiyonaya katılmak isteyenler, öncelikle sitesine giderek sisteme kayıt olmalı, daha sonra da Dijital Lisans başvurusunda bulunmalıdır.

Daha önce lisans işlemlerini tamamlamış olanlar, şampiyonaya doğrudan kayıt yaptırabilirler. Lisans onayını e-posta ile alan sürücüler sistem üzerinden eleme seanslarına kayıt yapmalıdır. Kayıt yapmayan sürücüler lisans işlemlerini tamamlamış dahi olsa, elemelerde yer alamayacaktır.

Kayıtlar 13 Haziran Cumartesi günü 18:00'da kapanacaktır.

Lisans başvuruları ise 12 Haziran Cuma günü 18:00'e kadar tamamlanmış olmalıdır. Elemeler 15-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve şampiyona Ekim ayına kadar devam edecektir.

Kayıt için adresini sayfasını ziyaret ediniz.

WRC8 Deluxe Edition oyununu Epicgames dağıtıcısından 11 Haziran 2020 tarihine kadar %30 indirimli temin edebilirsiniz.

TOSFED Dijital Ralli Şampiyonasının yedi (7) ayaklı serisinde her ayakta bir şampiyona yarışı koşulacaktır.

Yarışın son etabı power stage olarak kabul edilecek ve en iyi zaman üç (3) sürücüye sırasıyla 3,2 ve 1 puan yarış sonundaki puanına eklenecektir.

Yarışın katsayısı puanlarla çarpılarak sezon puanına eklenecektir.

Ödüller

TOSFED Dijital Ralli Şampiyonu 10.000 TL

İkinci 6.000 TL

Üçüncü 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

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Editör Kemal Şengül

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