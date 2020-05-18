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eSpor / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na katılacak 14 isim belli oldu!

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na katılacak 14 isim belli oldu!
Ekleyen:
18 May 2020 21:15

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemeler tamamlandı ve şampiyonaya katılacak 14 isim belli oldu.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 30 Mayıs tarihinde başlayacak. Federasyonun ilk kez düzenlediği organizasyona çok sayıda başvuru olduğu için geçtiğimiz 8 gün boyunca toplam 17 eleme seansı gerçekleştirildi.

Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C Gr.4 araçlarıyla gerçekleştirilen elemelerde en hızlı 14 tur zamanına sahip isim, Dijital Pist Şampiyonu olmak ve para ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

8 gün sonunda elemelerin birincisi 2:24.509 ile Aytaç Gördös olurken 2:24.748 ile Sefa Batuhan Bilgin 2., 2:24.773 ile Muvaffak Ali Dinç 3. oldu.

250 civarında katılımın olduğu elemelerde yarışma hakkı kazanan ilk 14 sürücü 1 sn içerisinde yer aldılar. Son seansta 2:25.481 elde eden Turan Sezgin kıl payı yarışma hakkı kazanırken 2:25.608 yapan Atalay Buğrahan Ant yarışma hakkı kazanan son isim oldu.

Red Bull ana sponsorluğu, Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen organizasyon 30 Mayıs'ta elemelerin gerçekleştirildiği Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek 2 yarış ile başlayacak. Sezon içerisinde 10 ayak toplam 20 yarış yapılacak.

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Aytaç Gördös 02:24.509
2 Sefa Batuhan Bilgin 02:24.748
3 Muvaffak Ali Dinç 02:24.773
4 Huzeyfe Çelik 02:24.829
5 Özcan Yılmaz 02:24.892
6 Murat Tüter 02:25.059
7 Hüseyin Togacar 02:25.092
8 Serkan Temizel 02:25.138
9 Yavuz Murat Efe 02:25.176
10 Serkan Çetin 02:25.238
11 Vedat Ali Dalokay 02:25.284
12 Oğuzhan Ayhan 02:25.383
13 Turan Sezgin 02:25.481
14 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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