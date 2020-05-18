TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na katılacak 14 isim belli oldu!
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemeler tamamlandı ve şampiyonaya katılacak 14 isim belli oldu.
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 30 Mayıs tarihinde başlayacak. Federasyonun ilk kez düzenlediği organizasyona çok sayıda başvuru olduğu için geçtiğimiz 8 gün boyunca toplam 17 eleme seansı gerçekleştirildi.
Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C Gr.4 araçlarıyla gerçekleştirilen elemelerde en hızlı 14 tur zamanına sahip isim, Dijital Pist Şampiyonu olmak ve para ödülünü kazanmak için mücadele edecek.
8 gün sonunda elemelerin birincisi 2:24.509 ile Aytaç Gördös olurken 2:24.748 ile Sefa Batuhan Bilgin 2., 2:24.773 ile Muvaffak Ali Dinç 3. oldu.
250 civarında katılımın olduğu elemelerde yarışma hakkı kazanan ilk 14 sürücü 1 sn içerisinde yer aldılar. Son seansta 2:25.481 elde eden Turan Sezgin kıl payı yarışma hakkı kazanırken 2:25.608 yapan Atalay Buğrahan Ant yarışma hakkı kazanan son isim oldu.
Red Bull ana sponsorluğu, Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen organizasyon 30 Mayıs'ta elemelerin gerçekleştirildiği Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek 2 yarış ile başlayacak. Sezon içerisinde 10 ayak toplam 20 yarış yapılacak.
|Sıra
|İsim
|En İyi Zaman
|1
|Aytaç Gördös
|02:24.509
|2
|Sefa Batuhan Bilgin
|02:24.748
|3
|Muvaffak Ali Dinç
|02:24.773
|4
|Huzeyfe Çelik
|02:24.829
|5
|Özcan Yılmaz
|02:24.892
|6
|Murat Tüter
|02:25.059
|7
|Hüseyin Togacar
|02:25.092
|8
|Serkan Temizel
|02:25.138
|9
|Yavuz Murat Efe
|02:25.176
|10
|Serkan Çetin
|02:25.238
|11
|Vedat Ali Dalokay
|02:25.284
|12
|Oğuzhan Ayhan
|02:25.383
|13
|Turan Sezgin
|02:25.481
|14
|Atalay Buğrahan Ant
|02:25.608
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik