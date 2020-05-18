TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na katılacak 14 isim belli oldu!

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 30 Mayıs tarihinde başlayacak. Federasyonun ilk kez düzenlediği organizasyona çok sayıda başvuru olduğu için geçtiğimiz 8 gün boyunca toplam 17 eleme seansı gerçekleştirildi.

Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C Gr.4 araçlarıyla gerçekleştirilen elemelerde en hızlı 14 tur zamanına sahip isim, Dijital Pist Şampiyonu olmak ve para ödülünü kazanmak için mücadele edecek.

8 gün sonunda elemelerin birincisi 2:24.509 ile Aytaç Gördös olurken 2:24.748 ile Sefa Batuhan Bilgin 2., 2:24.773 ile Muvaffak Ali Dinç 3. oldu.

250 civarında katılımın olduğu elemelerde yarışma hakkı kazanan ilk 14 sürücü 1 sn içerisinde yer aldılar. Son seansta 2:25.481 elde eden Turan Sezgin kıl payı yarışma hakkı kazanırken 2:25.608 yapan Atalay Buğrahan Ant yarışma hakkı kazanan son isim oldu.

Red Bull ana sponsorluğu, Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen organizasyon 30 Mayıs'ta elemelerin gerçekleştirildiği Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek 2 yarış ile başlayacak. Sezon içerisinde 10 ayak toplam 20 yarış yapılacak.