TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dünkü seanslarda 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös ilk sıraya, 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin ise 2. sıraya yükselmişti. Bugünkü seanslarda bu iki ismin derecelerini geçebilen olmadı.

Bugünkü seanslarda 2:24.773 yapan Muvaffak Ali Dinç, 3. sıradan listeye giriş yaparken onun hemen arkasında Huzeyfe Çelik 4. sırada yer aldı.

Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.626 ile Emre Can Ünal yer alıyor.

Elemeler yarınki seanslar ile sona erecek ve şampiyonaya katılacak isimler netleşmiş olacak.