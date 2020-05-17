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eSpor / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi
Ekleyen:
17 May 2020 21:29

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 7. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dünkü seanslarda 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös ilk sıraya, 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin ise 2. sıraya yükselmişti. Bugünkü seanslarda bu iki ismin derecelerini geçebilen olmadı.

Bugünkü seanslarda 2:24.773 yapan Muvaffak Ali Dinç, 3. sıradan listeye giriş yaparken onun hemen arkasında Huzeyfe Çelik 4. sırada yer aldı. 

Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.626 ile Emre Can Ünal yer alıyor. 

Elemeler yarınki seanslar ile sona erecek ve şampiyonaya katılacak isimler netleşmiş olacak.

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Aytaç Gördös 02:24.509
2 Sefa Batuhan Bilgin 02:24.748
3 Muvaffak Ali Dinç 02:24.773
4 Huzeyfe Çelik 02:24.829
5 Özcan Yılmaz 02:24.892
6 Murat Tüter 02:25.059
7 Serkan Temizel 02:25.138
8 Serkan Çetin 02:25.238
9 Vedat Ali Dalokay 02:25.284
10 Oğuzhan Ayhan 02:25.383
11 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
12 Ege Altınel 02:25.613
13 Ata Aygen 02:25.618
14 Emre Can Ünal 02:25.626
15 Batu İslamoğlu 02:25.646
16 Batuhan Güven 02:25.654
17 Doğan Cem Atabay 02:25.710
18 Caner Başol 02:25.718
19 Doğan Ergin 02:25.776
20 Kemal Atakan Polat 02:25.778
21 Ali Osman Demirkazık 02:25.789
22 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843
23 Burak Talat Bulum 02:25.941
24 İlker İrkli 02:25.941
25 Mert Sığın 02:25.963
26 Hilmi Ege İndere 02:25.979
27 İrfan Murat Sarıer 02:26.002
28 Cumhur Ozan Ulucan 02:26.012
29 Aziz Ferdi Aydın 02:26.018
30 Murat Aygün 02:26.034
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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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