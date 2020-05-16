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eSpor / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 6. gün tamamlandı, lider yine değişti

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Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
1/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
2/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
3/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
4/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
5/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
6/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
7/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
8/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
9/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
10/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
11/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
12/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
13/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
14/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
15/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
16/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
17/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
18/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
19/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
20/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
21/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
22/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
23/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
24/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
25/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
26/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
27/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
28/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
29/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
30/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
31/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
32/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport

Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
33/33

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Ekleyen:
16 May 2020 21:22

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 6. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dün oldukça mücadeleci geçen 5. günün ardından 6. gün çok rekabetçi olmasa da iki eleme seansında şu ana kadarki en hızlı iki derece geldi.

Bugünkü ilk seansta 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös, hem bugünün hem de elemelerin şu ana kadarki en hızlı tur zamanını kaydederken 2. seansta 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin 2. sıradan listeye giriş yaptı. Böylece dünü zirvede tamamlayan Özcan Yılmaz 3. sıraya gerilerken arkasındaki tüm oyuncular 2'şer sıra gerilemiş oldular.

Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.776 ile Doğan Ergin yer alıyor. Tur zamanlarının iyileşmesiyle 2:25'li birçok derece de elenmiş oldu.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

Sıra İsim En İyi Zaman
1 Aytaç Gördös 02:24.509
2 Sefa Batuhan Bilgin 02:24.748
3 Özcan Yılmaz 02:24.892
4 Serkan Çetin 02:25.238
5 Oğuzhan Ayhan 02:25.383
6 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608
7 Ege Altınel 02:25.613
8 Ata Aygen 02:25.618
9 Emre Can Ünal 02:25.626
10 Batu İslamoğlu 02:25.646
11 Batuhan Güven 02:25.654
12 Doğan Cem Atabay 02:25.710
13 Caner Başol 02:25.718
14 Doğan Ergin 02:25.776
15 Kemal Atakan Polat 02:25.778
16 Ali Osman Demirkazık 02:25.789
17 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843
18 Burak Talat Bulum 02:25.941
19 İlker İrkli 02:25.941
20 Mert Sığın 02:25.963

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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