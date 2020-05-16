TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 6. gün tamamlandı, lider yine değişti
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Tosfed Dijital Pist Şampiyonası, Gran Turismo Sport
Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen elemelerde 6. gün geride kaldı.
Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.
Dün oldukça mücadeleci geçen 5. günün ardından 6. gün çok rekabetçi olmasa da iki eleme seansında şu ana kadarki en hızlı iki derece geldi.
Bugünkü ilk seansta 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös, hem bugünün hem de elemelerin şu ana kadarki en hızlı tur zamanını kaydederken 2. seansta 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin 2. sıradan listeye giriş yaptı. Böylece dünü zirvede tamamlayan Özcan Yılmaz 3. sıraya gerilerken arkasındaki tüm oyuncular 2'şer sıra gerilemiş oldular.
Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.776 ile Doğan Ergin yer alıyor. Tur zamanlarının iyileşmesiyle 2:25'li birçok derece de elenmiş oldu.
Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.
|Sıra
|İsim
|En İyi Zaman
|1
|Aytaç Gördös
|02:24.509
|2
|Sefa Batuhan Bilgin
|02:24.748
|3
|Özcan Yılmaz
|02:24.892
|4
|Serkan Çetin
|02:25.238
|5
|Oğuzhan Ayhan
|02:25.383
|6
|Atalay Buğrahan Ant
|02:25.608
|7
|Ege Altınel
|02:25.613
|8
|Ata Aygen
|02:25.618
|9
|Emre Can Ünal
|02:25.626
|10
|Batu İslamoğlu
|02:25.646
|11
|Batuhan Güven
|02:25.654
|12
|Doğan Cem Atabay
|02:25.710
|13
|Caner Başol
|02:25.718
|14
|Doğan Ergin
|02:25.776
|15
|Kemal Atakan Polat
|02:25.778
|16
|Ali Osman Demirkazık
|02:25.789
|17
|Erdem Yusuf Yıldırım
|02:25.843
|18
|Burak Talat Bulum
|02:25.941
|19
|İlker İrkli
|02:25.941
|20
|Mert Sığın
|02:25.963
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik