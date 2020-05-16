TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 6. gün tamamlandı, lider yine değişti

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dün oldukça mücadeleci geçen 5. günün ardından 6. gün çok rekabetçi olmasa da iki eleme seansında şu ana kadarki en hızlı iki derece geldi.

Bugünkü ilk seansta 2:24.509 elde eden Aytaç Gördös, hem bugünün hem de elemelerin şu ana kadarki en hızlı tur zamanını kaydederken 2. seansta 2:24.748 elde eden Sefa Batuhan Bilgin 2. sıradan listeye giriş yaptı. Böylece dünü zirvede tamamlayan Özcan Yılmaz 3. sıraya gerilerken arkasındaki tüm oyuncular 2'şer sıra gerilemiş oldular.

Şu an için listenin 14. sırasında 2:25.776 ile Doğan Ergin yer alıyor. Tur zamanlarının iyileşmesiyle 2:25'li birçok derece de elenmiş oldu.

Elemeler yarınki iki seansla devam edecek.

Sıra İsim En İyi Zaman 1 Aytaç Gördös 02:24.509 2 Sefa Batuhan Bilgin 02:24.748 3 Özcan Yılmaz 02:24.892 4 Serkan Çetin 02:25.238 5 Oğuzhan Ayhan 02:25.383 6 Atalay Buğrahan Ant 02:25.608 7 Ege Altınel 02:25.613 8 Ata Aygen 02:25.618 9 Emre Can Ünal 02:25.626 10 Batu İslamoğlu 02:25.646 11 Batuhan Güven 02:25.654 12 Doğan Cem Atabay 02:25.710 13 Caner Başol 02:25.718 14 Doğan Ergin 02:25.776 15 Kemal Atakan Polat 02:25.778 16 Ali Osman Demirkazık 02:25.789 17 Erdem Yusuf Yıldırım 02:25.843 18 Burak Talat Bulum 02:25.941 19 İlker İrkli 02:25.941 20 Mert Sığın 02:25.963

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