TOSFED Dijital Pist Şampiyonası başlıyor, ilk yarış Cumartesi günü!

Yoğun katılım nedeniyle uzun bir eleme sürecinin geride kaldığı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası artık yarış zamanı.

Elemelerde en hızlı olmayı başaran 14 sürücü toplam 10 ayak, 20 yarıştan oluşan takvimde ilk Dijital Pist Şampiyonu olmak ve aynı zamanda büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.

TOSFED'in ilk kez düzenlediği bu şampiyonayı birinci sırada tamamlayan isim Dijital Pist Şampiyonu unvanını alacak ve aynı zamanda 10.000 TL para ödülünün sahibi olacak. Şampiyonayı 2. sırada tamamlayan isim 6000, 3. sırada tamamlayan isim ise 4000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Motorsport.com'un medya sponsorluğunda gerçekleşecek şampiyona 30 Mayıs Cumartesi günü 22:00'da Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde başlayacak.

Her bir ayakta ilk olarak brifing verilip oda kurulumu gibi işlemler başladıktan sonra 30 dakikalık bir antrenman seansı gerçekleştirilecek. 22:00'da ilk yarışa başlangıç pozisyonlarını belirleyecek 15 dakikalık sıralama seansı yapılacak. İlk yarış bittikten sonra 10 dakikalık aranın ardından ikinci yarış 10 dakikalık ısınma seansı ile başlayacaktır. İkinci yarışın grid dizilimi ilk yarış sonucunun ters sıralaması şeklinde olacaktır.

Yarış sırasında oyunun kendi ceza sistemi açık olacaktır. Ayrıca Yarış Komitesi diğer davranış ve sürüş hareketlerini değerlendirecek, gerekli durumlarda ceza verebilecektir.

Yarışlar, PlayStation 4 platformu üzerinde FIA'nın da sertifikalı yarış oyunu olan Gran Turismo GT Sport'ta gerçekleştirilecek.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Yarış Takvimi >>

TOSFED Dijital Pist Şampiyonasına Katılacak 14 İsim >>

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