TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!

10 ayaktan oluşacak 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda elemelere katılan 250 kişiden 14'ü Red Bull Ring'de ilk yarışlarına çıktılar.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın ilk ayağında Alfa Romeo 4C Gr.3 araçları kullanıldı.

İlk yarışın galibi Aytaç Gördös *

Uzun zamandır heyecanla beklenen TOSFED Dijital Şampiyonası'nın Red Bull Ring'deki ilk yarışını kazanan isim Aytaç Gördös oldu.

Yarış öncesinde gerçekleşen sıralamalarda 1:27.688 ile en hızlı turu atan Atalay Buğrahan Ant pole pozisyonunu kazanırken onun yanında Özcan Yılmaz yer aldı.

Atalay yarışın startında ve ilk turunda yerini korumayı başarırken Aytaç Gördös ilk turda 2. sıraya yükselmeyi başardı. Gördös, çok geçmeden 2. turda liderliğe yükseldi ve yarışın sonuna kadar yerini rahat bir şekilde koruyarak ilk yarışı kazanan isim oldu.

Özcan Yılmaz ve Sefa Batuhan Bilgin 10 turluk yarışın kalan bölümlerinde 2. ve 3. sırada ilerleyerek yarışı bu şekilde tamamladılar ancak Özcan Yılmaz'ın zaman cezası sonucu Sefa Batuhan Bilgin 2. oldu.

Yarışın başında lider olan ancak sonradan kaybeden Atalay Buğrahan Ant, 9. turda çok fazla baskıya maruz kalıp pozisyon kaybetse de damalı bayrağa kadar tekrar 4. sırayı ele geçirmeyi başardı. Onu Ali Dinç, Hüseyin Togaçar ve Vedat Ali Dalokay takip ettiler.

İlk yarışta en hızlı turu 1:28.329 ile Sefa Batuhan Bilgin atarken Serkan Temizel 14. sırada kalarak 2. yarış için ters grid sıralaması ile pole pozisyonunun sahibi oldu.

# İSİM TOPLAM SÜRE TOPLAM PUAN Pole Pozisyon EHT Yarış Puanı 1 Aytaç Gördös 14:52,851 15 0 0 15 2 Sefa Batuhan Bilgin 14:53,460 14 0 2 12 3 Özcan Yılmaz 14:54,264 10 0 0 10 4 Atalay Buğrahan Ant 15:02,081 9 1 0 8 5 Ali Dinç 15:02,666 6 0 0 6 6 Hüseyin Togacar 15:02,868 5 0 0 5 7 Huzeyfe Çelik 15:03,948 4 0 0 4 8 Vedat Ali Dalokay 15:06,053 3 0 0 3 9 Murat Tüter 15:07,904 2 0 0 2 10 Oğuzhan Ayhan 15:08,812 1 0 0 1 11 Yavuz Murat Efe 15:09,516 0 0 0 0 12 Serkan Çetin 15:15,750 0 0 0 0 13 Turan Sezgin 15:26,148 0 0 0 0 14 Serkan Temizel 15:35,424 0 0 0 0

2. yarışın galibi Murat Tüter *

Hareketli start ile başlayan 2. yarışta ilk başta Serkan Temizel önde olsa da bu çok uzun sürmedi. Tuğran Sezgin, yarış başlar başlamaz Temizel'i geçerek ilk sıraya yükseldi.

Tuğran Sezgin 5. tura kadar liderlikteki yerini korusa da 6. turda liderlik yarışa 6. sıradan başlayan Murat Tüter'e geçti. Tüter, o andan sonra arkasındaki rakipleriyle fark açmayı başardı ve 2. yarışın galibi oldu.

İlk yarışta 6. olan ve 2. yarışa 9. sıradan başlayan Hüseyin Togaçar, çok iyi sürüşün ardından 9. turda 2. sıraya kadar yükseldi ve yarışı o pozisyonda tamamladı.

Yarışın başında lider durumda olan Tuğran Sezgin 3. olurken onu ilk yarışı 3. sırada tamamlayan Özcan Yılmaz ile 4. sırada tamamlayan Atalay Buğrahan Ant takip ettiler.

İlk yarışın galibi Aytaç Gördös, 2. yarışa 14. sıradan başlamasına rağmen çok iyi yükselişle 6. olarak iyi puanlar toplamayı başardı.

İkinci yarışta da en hızlı turu 1:28.573 ile Sefa Batuhan Bilgin attı.

12 tur üzerinden gerçekleşen 2. yarışta çok fazla temaslı mücadele oldu ve bunun sonucunda yarış sonucunda itirazlar geldi.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nın 2. ayağı 6 Haziran Cumartesi günü 22:00'da Brezilya'nın Interlagos pistinde gerçekleşecek.

*Bu haber oyunun kendi ceza sistemine göre verdiği cezaların ardından oluşan yarış sonucuna göre hazırlanmıştır. Yarışla alakalı yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar gün içerisinde açıklanacaktır.

2. yarış sonucu

# İSİM TOPLAM SÜRE TOPLAM PUAN Pole Pozisyon EHT Yarış Puanı 1 Murat Tüter 18:00,356 15 0 0 15 2 Hüseyin Togacar 18:02,423 12 0 0 12 3 Turan Sezgin 18:07,782 10 0 0 10 4 Özcan Yılmaz 18:08,777 8 0 0 8 5 Atalay Buğrahan Ant 18:09,454 6 0 0 6 6 Sefa Batuhan Bilgin 18:10,067 6 0 2 4 7 Aytaç Gördös 18:09,629 5 0 0 5 8 Oğuzhan Ayhan 18:10,494 3 0 0 3 9 Serkan Çetin 18:13,165 2 0 0 2 10 Ali Dinç 18:14,742 1 0 0 1 11 Yavuz Murat Efe 18:15,856 0 0 0 0 12 Huzeyfe Çelik 18:22,281 0 0 0 0 13 Vedat Ali Dalokay 18:17,348 0 0 0 0 14 Serkan Temizel 59:59,900 0 0 0 0



Genel Klasman