TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!

eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 7: Oran Park
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 4
16 May
-
16 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Celebrity Supercars Erace
18 May
-
18 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 8: Silverstone
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
BRDC Esports Championship: Monza
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 5
23 May
-
23 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 6
30 May
-
30 May
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Yarış raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!

paylaşım
yorumlar
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!
Ekleyen:
30 May 2020 21:18

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası'nın Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk ayağı tamamlandı.

10 ayaktan oluşacak 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda elemelere katılan 250 kişiden 14'ü Red Bull Ring'de ilk yarışlarına çıktılar.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın ilk ayağında Alfa Romeo 4C Gr.3 araçları kullanıldı.

İlk yarışın galibi Aytaç Gördös *

Uzun zamandır heyecanla beklenen TOSFED Dijital Şampiyonası'nın Red Bull Ring'deki ilk yarışını kazanan isim Aytaç Gördös oldu.

Yarış öncesinde gerçekleşen sıralamalarda 1:27.688 ile en hızlı turu atan Atalay Buğrahan Ant pole pozisyonunu kazanırken onun yanında Özcan Yılmaz yer aldı.

Atalay yarışın startında ve ilk turunda yerini korumayı başarırken Aytaç Gördös ilk turda 2. sıraya yükselmeyi başardı. Gördös, çok geçmeden 2. turda liderliğe yükseldi ve yarışın sonuna kadar yerini rahat bir şekilde koruyarak ilk yarışı kazanan isim oldu.

Özcan Yılmaz ve Sefa Batuhan Bilgin 10 turluk yarışın kalan bölümlerinde 2. ve 3. sırada ilerleyerek yarışı bu şekilde tamamladılar ancak Özcan Yılmaz'ın zaman cezası sonucu Sefa Batuhan Bilgin 2. oldu.

Yarışın başında lider olan ancak sonradan kaybeden Atalay Buğrahan Ant, 9. turda çok fazla baskıya maruz kalıp pozisyon kaybetse de damalı bayrağa kadar tekrar 4. sırayı ele geçirmeyi başardı. Onu Ali Dinç, Hüseyin Togaçar ve Vedat Ali Dalokay takip ettiler.

İlk yarışta en hızlı turu 1:28.329 ile Sefa Batuhan Bilgin atarken Serkan Temizel 14. sırada kalarak 2. yarış için ters grid sıralaması ile pole pozisyonunun sahibi oldu.

# İSİM TOPLAM SÜRE TOPLAM PUAN Pole Pozisyon EHT Yarış Puanı
1 Aytaç Gördös 14:52,851 15 0 0 15
2 Sefa Batuhan Bilgin 14:53,460 14 0 2 12
3 Özcan Yılmaz 14:54,264 10 0 0 10
4 Atalay Buğrahan Ant 15:02,081 9 1 0 8
5 Ali Dinç 15:02,666 6 0 0 6
6 Hüseyin Togacar 15:02,868 5 0 0 5
7 Huzeyfe Çelik 15:03,948 4 0 0 4
8 Vedat Ali Dalokay 15:06,053 3 0 0 3
9 Murat Tüter 15:07,904 2 0 0 2
10 Oğuzhan Ayhan 15:08,812 1 0 0 1
11 Yavuz Murat Efe 15:09,516 0 0 0 0
12 Serkan Çetin 15:15,750 0 0 0 0
13 Turan Sezgin 15:26,148 0 0 0 0
14 Serkan Temizel 15:35,424 0 0 0 0

2. yarışın galibi Murat Tüter *

Hareketli start ile başlayan 2. yarışta ilk başta Serkan Temizel önde olsa da bu çok uzun sürmedi. Tuğran Sezgin, yarış başlar başlamaz Temizel'i geçerek ilk sıraya yükseldi.

Tuğran Sezgin 5. tura kadar liderlikteki yerini korusa da 6. turda liderlik yarışa 6. sıradan başlayan Murat Tüter'e geçti. Tüter, o andan sonra arkasındaki rakipleriyle fark açmayı başardı ve 2. yarışın galibi oldu.

İlk yarışta 6. olan ve 2. yarışa 9. sıradan başlayan Hüseyin Togaçar, çok iyi sürüşün ardından 9. turda 2. sıraya kadar yükseldi ve yarışı o pozisyonda tamamladı.

Yarışın başında lider durumda olan Tuğran Sezgin 3. olurken onu ilk yarışı 3. sırada tamamlayan Özcan Yılmaz ile 4. sırada tamamlayan Atalay Buğrahan Ant takip ettiler.

İlk yarışın galibi Aytaç Gördös, 2. yarışa 14. sıradan başlamasına rağmen çok iyi yükselişle 6. olarak iyi puanlar toplamayı başardı.

İkinci yarışta da en hızlı turu 1:28.573 ile Sefa Batuhan Bilgin attı. 

12 tur üzerinden gerçekleşen 2. yarışta çok fazla temaslı mücadele oldu ve bunun sonucunda yarış sonucunda itirazlar geldi.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nın 2. ayağı 6 Haziran Cumartesi günü 22:00'da Brezilya'nın Interlagos pistinde gerçekleşecek.

*Bu haber oyunun kendi ceza sistemine göre verdiği cezaların ardından oluşan yarış sonucuna göre hazırlanmıştır. Yarışla alakalı yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar gün içerisinde açıklanacaktır.

2. yarış sonucu

# İSİM TOPLAM SÜRE TOPLAM PUAN Pole Pozisyon EHT Yarış Puanı
1 Murat Tüter 18:00,356 15 0 0 15
2 Hüseyin Togacar 18:02,423 12 0 0 12
3 Turan Sezgin 18:07,782 10 0 0 10
4 Özcan Yılmaz 18:08,777 8 0 0 8
5 Atalay Buğrahan Ant 18:09,454 6 0 0 6
6 Sefa Batuhan Bilgin 18:10,067 6 0 2 4
7 Aytaç Gördös 18:09,629 5 0 0 5
8 Oğuzhan Ayhan 18:10,494 3 0 0 3
9 Serkan Çetin 18:13,165 2 0 0 2
10 Ali Dinç 18:14,742 1 0 0 1
11 Yavuz Murat Efe 18:15,856 0 0 0 0
12 Huzeyfe Çelik 18:22,281 0 0 0 0
13 Vedat Ali Dalokay 18:17,348 0 0 0 0
14 Serkan Temizel 59:59,900 0 0 0 0


Genel Klasman

s isim TOPLAM PUAN 1-1 1-2
1 Sefa Batuhan Bilgin 20 14 6
2 Aytaç Gördös 20 15 5
3 Özcan Yılmaz 18 10 8
4 Murat Tüter 17 2 15
5 Hüseyin Togacar 17 5 12
6 Atalay Buğrahan Ant 15 9 6
7 Turan Sezgin 10 0 10
8 Ali Dinç 7 6 1
9 Oğuzhan Ayhan 4 1 3
10 Huzeyfe Çelik 4 4 0
11 Vedat Ali Dalokay 3 3 0
12 Serkan Çetin 2 0 2
13 Yavuz Murat Efe 0 0 0
14 Serkan Temizel 0 0 0

 

Sonraki haber
Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!

Önceki haber

Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Ferrari benimle görüşmedi, Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

2
Formula 1

Bir zamanların üstün takımı Williams neden satılığa çıkarıldı?

3
Formula 1

Norris, Ricciardo hakkında Verstappen'den "ipuçları" alıyor!

4
Formula 1

Avusturya Sağlık Bakanlığı, F1 yarışına resmen izin verdi!

5
eSpor

Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!

3s

Son Videolar

Canlı : Formula E Race at Home Challenge - 6. Ayak 02:00:00
eSpor

Canlı : Formula E Race at Home Challenge - 6. Ayak

MONZA'DA, TOZU DUMANA KATTIK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 34 22:16
eSpor

MONZA'DA, TOZU DUMANA KATTIK! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 34

F1 2020: Hanoi Pist düzeni 02:09
eSpor

F1 2020: Hanoi Pist düzeni

Canlı izle: World RX Esports - Abu Dhabi Edition 03:30:00
eSpor

Canlı izle: World RX Esports - Abu Dhabi Edition

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. Ayak - Red Bull Ring 00:00
eSpor

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. Ayak - Red Bull Ring

Son Haberler

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!
eSpr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak- Kazananlar Aytaç Gördös ve Murat Tüter!

Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!
eSpr

Alonso, Silverstone'daki iki eSpor yarışını da kazandı!

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. Yarış - Red Bull Ring
eSpr

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. Yarış - Red Bull Ring

Formula E Race at Home Challenge New York: Vandoorne kazandı, ikincilik için büyük bir rekabet oldu!
FE

Formula E Race at Home Challenge New York: Vandoorne kazandı, ikincilik için büyük bir rekabet oldu!

Leclerc, Dünya RX'in eSpor yarışına katılacak
eSpr

Leclerc, Dünya RX'in eSpor yarışına katılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.