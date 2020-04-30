Supercars, Verstappen’in kullandığı eSpor “açığını” yasaklayacak

Verstappen’in iRacing’de kullandığı bu oyun açığı, pit yolunda ilerlerken aracın izin verilenden biraz daha hızlı gitmesini sağlıyor.

Supercars, bunun kullanımını yasaklayacak ve pit yolu limitörünün kullanımını zorunlu hale getirecek.

Bu açığı, seride ilk kez Verstappen’in kullandığına inanılıyor. Hollandalı sürücü iki hafta önceki yarışta, pit stoplarda Shane van Gisbergen’i geçmiş ve McLaughlin ile 2 saniye fark kapatmıştı.

Bu sorun, geçtiğimiz günkü yarışta da gündeme geldi. McLaughlin, pitlere Mark Winterbottom’ın arkasında pite gelmiş ancak pitlerde rakibini geçmişti.

Penske Ford sürücüsü, pit çıkışında muhtemel bir hız limiti ihlali nedeniyle inceleme altına alınmış ancak sonrasında ceza almamıştı.

Daha önceki bir pit sırasında ise McLaughlin’in yarış mühendisi Richard Harris’in, pit girişinde Yeni Zelandalı sürücüye, “açığı kullanmasını” söylediği duyuldu.

Supercars’ın All Stars Eseries yarışları, gelecek çarşamba günü Spa Francorchamps ve Nürburgring’de devam edecek.

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