Supercars, Verstappen’in kullandığı eSpor “açığını” yasaklayacak
Supercars, eSpor serisinde Max Verstappen ve Scott McLaughlin tarafından kullanılan ve pit yolunda daha hızlı gitmeyi sağlayan bir oyun açığının kullanımını yasaklayacak.
Verstappen’in iRacing’de kullandığı bu oyun açığı, pit yolunda ilerlerken aracın izin verilenden biraz daha hızlı gitmesini sağlıyor.
Supercars, bunun kullanımını yasaklayacak ve pit yolu limitörünün kullanımını zorunlu hale getirecek.
Bu açığı, seride ilk kez Verstappen’in kullandığına inanılıyor. Hollandalı sürücü iki hafta önceki yarışta, pit stoplarda Shane van Gisbergen’i geçmiş ve McLaughlin ile 2 saniye fark kapatmıştı.
Bu sorun, geçtiğimiz günkü yarışta da gündeme geldi. McLaughlin, pitlere Mark Winterbottom’ın arkasında pite gelmiş ancak pitlerde rakibini geçmişti.
Penske Ford sürücüsü, pit çıkışında muhtemel bir hız limiti ihlali nedeniyle inceleme altına alınmış ancak sonrasında ceza almamıştı.
Daha önceki bir pit sırasında ise McLaughlin’in yarış mühendisi Richard Harris’in, pit girişinde Yeni Zelandalı sürücüye, “açığı kullanmasını” söylediği duyuldu.
Supercars’ın All Stars Eseries yarışları, gelecek çarşamba günü Spa Francorchamps ve Nürburgring’de devam edecek.
Tüm yarışları canlı ve ücretsiz olarak Motorsport.tv’den izleyebilirsiniz.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Supercars , eSpor
|Pilotlar
|Max Verstappen Şimdi al
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Supercars, Verstappen’in kullandığı eSpor “açığını” yasaklayacak
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