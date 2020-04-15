Supercars, Espor yarışına 1000 lira ödül ekledi

Seri yönetimi, gerçekleştirilen her ayakta en çok puan toplayan isme 1000 dolar ödül verecek.

Daha sonra bu para, kazanan sürücü tarafından seçilen bir yardım kuruluşuna bağışlanacak.

Ödül, Supercars'ın pole ödülünü düzenli olarak destekleyen ve son 17 yılda seriye 1 milyon dolardan fazla para harcayan otomobil bakım ürünleri üreticisi Armor All tarafından finanse edilecek.

Energizer ANZ pazarlama müdürü Marianne Arenas, “Armor All markası, motor sporlarında uzun ve büyük bir geçmişe sahip ve Supercars Armor All kazananlarına verilen ödül, Eseries için harika bir girişim."

“Pek çok insanın zorlandığı böyle bir dönemde harika şeyler yapan bek pek çok yardım kuruluşu var ve bu yüzden bu ödülle onlara bir şekilde katkıda bulunabildiğimiz için gururluyuz." dedi.

Silverstone ve Barcelona pistlerinde yapılacak dört yarışı içeren Supercars All Stars Eseries'in ikinci ayağı bugün gerçekleştirilecek.

David Reynolds'ın yerine Will Brown getirilirken Formula 1 sürücüsü Max Verstappen da özel davetle yarışta yer alacak.

Yarış TSİ 12:00'de yapılacak ve Motorsport TV'den canlı yayınlanacak.