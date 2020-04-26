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eSpor / SRO E-Sport GT Series / Yarış raporu

SRO GT eSpor serisinin ilk galibi Pepper oldu, Leclerc zorlandı

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Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör
26 Nis 2020 16:40

Bentley sürücüsü Jordan Pepper, SRO GT eSpor serisinin ilk yarışı olan Silverstone yarışını kazanırken, Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc yarışta zorlandı.

Aralarında Charles Leclerc ve 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button'ın da olduğu 49 pilot, 5 yarışlık sanal GT takviminin ilk bir saatlik yarışına katıldılar.

Fabrizio Crestani, McLaren 720S GT3 ile pole pozisyonunu alırken ikinci sırada yarışa başlayan isim ise bir diğer McLaren sürücüsü olan Ben Barnicoat oldu. 

Button'ın takımını temsil eden Barnicoat, ilk turda ilk viraja doğru gelinirken Crestani ile mücadeleye girdi. Bu ikiliye dahil olan bir diğer isim ise, Bentley'i ile yarışan ve yarışı yakın bir üçüncülük ile götüren Pepper oldu.

Yarışın ilk 10 dakikası sonrasında iki McLaren pilotu birbirlerine temas ettiler. Temas sonrasında Crestani pitten geçme cezası alırken Barnicoat ise sekizinci sıraya kadar geriledi. 

Böylece Pepper liderliğe yükseldi ve 23 yaşındaki Güney Afrikalı pilot, arkasındaki pilot ile rahat bir fark yakalarak yarış galibiyetini elde etti. 

Jordan Pepper

Jordan Pepper

Fotoğraf: K-PAX Racing

Böylece ikinci sıraya oturan Mercedes fabrika sürücüsü Raffaele Marciello, kendisinin hata yapması ile beraber geriye düştü ve Aston Martin pilotu Luigi Di Lorenzo'nun geçmesine izin verdi. 

Yarışın kalan bölümünde Di Lorenzo'yu kovalayan Marciello, 10 dakika kala Barnicoat'un Brooklands virajında atak yapması ile beraber dördüncü sıraya geriledi. 

Barnicoat'un temposu, yarışın sonlarında artmaya devam etti ve Marciello'ya yaptığı ataktan sadece birkaç tur sonra, Vale virajında Di Lorenzo'yu da geride bıraktı. 

Marciello ise di Lorenzo'yu, yarışın bitimine birkaç dakika kala geride bırakmayı başarsa da, yaptığı tehlikeli geçişten dolayı iki saniye ceza aldı ve yerini geri verdi. Bu değişim ile beraber Di Lorenzo, Marciello'nun önünde üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Ferrari'nin F1 pilotu Leclerc ise 23. sıradan yarışa başladı ve ilk turlarda 17. sıraya kadar yükseldi. Ancak Formula 2 pilotu Luca Ghiotto ile iki kez temas eden Leclerc, kazadaki suçlu taraf olarak belirlendi ve pitten geçme cezası aldı. Leclerc yarışı 21. sırada tamamladı. 

Button ise 14. sıradan başladığı yarışta ilk 10'un içerisine girmeyi başardı, ancak Abbey'de Audi'li Arthur Rougier ve Perel ile olan mücadelesi sonrasında kaza yaptı. Pitlere girmek zorunda kalan Button, yarışı son sıralarda tamamladı. 

Sezonun bir sonraki ayağı, iki hafta sonra sanal Spa-Francorchamps pistinde yapılacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Etkinlik SRO E-Sport GT Series
Editör Josh Suttill

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