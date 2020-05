Silverstone'da kazanan değişmedi

Pandemi etkisinde geçen şu günlerde F1 sezonu her ne kadar sekteye uğramış olsa da, sanal dünyada heyecan YouTube Motorsport Türkiye ekranlarında hız kesmeden devam ediyor.

İngiltere'de düzenlenen turnuvada sıralamalarda geçtiğimiz 3 yarışın kazananı Mercedes pilotu Tolga Can 1:26.827'lik derecesiyle yine en tepede yer almayı başarırken, şampiyonadaki rakibi Emir sert +0.116 saniyelik farkla hemen arkasında sıralamaları bitirmeyi başardı. Yine son dönemde performans eğrisini arttırmayı başaran Toro Rosso pilotu'da +0.192 saniye farkla 3. sırayı almayı başardı. Son dönemlerde sıralamalardaki temposu çok iyi olan Davut Deniz'de yarışa 4. sıradan start aldı.

Yarışın başlangıcıyla beraber ilk 6 sıradaki isim yerini korumayı başarırken, henüz ilk virajda arka tarafta işler çığrından çıktı! 8.sıradan start alan Red Bull sürücüsü Kerem Özcan henüz ilk virajlarda kazaya karışarak yarış dışı kaldı ve Sanal Güvenlik Aracı'nın girmesine sebep oldu.

VSC periyodunun bitişiyle beraber lider Tolga Can, arkasındaki grupla iyice farkı açmayı başararak pitlerde iyi konumda çıkacak farkı bulurken, zaman zaman Efe Korkmazer, Emir Sert, Davut Deniz'in birbirlerine karşı olan mücadelesi nefes kesti.

2 kez sanal, 1 kez normal güvenlik aracını gördüğümüz yarışın sonunda gülen taraf son yarışlarda olduğu gibi bir kez daha Tolga Can oldu. Podyumu tamamlayan isimlerse Racing Point pilotu Emir Sert ve Toro Rosso'dan Efe Korkmazer olmayı başardı.

Ayrıca yarışa 16. sıradan start alan Red Bull sürücüsü Ceyhun Tüzün, 4.sırada Finish görerek harika bir yükselişe imza attı.

Önümüzdeki yarış 14 Mayıs Perşembe akşamı 22:00'da YouTube/Motorsport Türkiye ekranlarında Macaristan'da yapılacak

