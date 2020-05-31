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eSpor / Haberler

Sanal Silverstone MotoGP: Lorenzo katıldığı ilk yarışı kazandı

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Sanal Silverstone MotoGP: Lorenzo katıldığı ilk yarışı kazandı
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 May 2020 13:47

Silverstone'da gerçekleştirilen sanal MotoGP yarışında zafer Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo'nun oldu.

Jorge Lorenzo, Yamaha ile ilk kez katıldığı sanal MotoGP yarışının sıralama turlarında 1:55.056 yapmayı başardı ve 0.063 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

10 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk turunda çok sayıda sürücü kaza yaptı. Lorenzo altıncılığa kadar gerilerken, ilk turlarda Takaaki Nakagami liderdi.

Ancak beşinci turda kaza yapınca liderliği Tito Rabat aldı.

Lorenzo, peş peşe iyi turlar atarak ön bölüme gelmeyi başardı ve bitime iki tur kala Rabat'ı geçerek liderliğe oturdu.

Son bölümde hata yapmayan Lorenzo, katıldığı ilk sanal yarışta galibiyete ulaşan isim oldu.

Rabat ikinci olurken, Quartararo üçüncü sırada finiş gördü. Nakagami kaza sonrası ancak dördüncü sırada finiş görebildi.

Michele Pirro'nun beşinci olduğu yarışta Lorenzo Savadori altıncı, ilk turlarda kaza yapan Francesco Bagnaia yedinci oldu.

Son sırada ise Joan Mir yer aldı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , eSpor
Pilotlar Fabio Quartararo , Jorge Lorenzo Şimdi al , Tito Rabat
Editör Gyémánt Péter

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