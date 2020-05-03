Sanal Moto3 İspanya GP'yi Rodrigo kazandı, Deniz dördüncü oldu

MotoGP 20 platformunda düzenlenen Sanal Moto3 Yarışı'nın ilki bugün İspanya'da gerçekleştirildi.

Etkinliğe toplamda on sürücü katılırken, bunlardan bir tanesi de temsilcimiz Deniz Öncü'ydü.

Sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim 1:45.918'lik turuyla Gabriel Rodrigo oldu.

Temsilcimiz Deniz ise 0.9 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Kötü startın ardından Rodrigo geriye düştü ve Deniz de dokuzunculuğa geriledi.

Dennis Foggia başlangıçta lider gitse de, bağlantısının kopmasının ardından yarışa veda etti.

Sonrasında liderlik pek çok kez el değiştirdi.

Son iki tura Fernandez lider girdi ancak Rodrigo'nun yaptığı atak sonrası düşmekten kurtulamadı ve üçüncülüğe geriledi.

Kalan süre içerisinde liderlik el değiştirmedi ve galibiyet Rodrigo'nun oldu.

Albert Arenas ikinci olurken, Fernandez üçüncü ve temsilcimiz Deniz geri dönmeyi başararak dördüncü oldu.

Moto3 yarışından hemen sonra yapılan Moto2 yarışında ise zafer Lorenzo Baldassarri'nin oldu.

Jake Dixon ikinci olurken, podyumu Bo Bendsneyder tamamladı.

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