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eSpor / Yarış raporu

Sanal Lemans 24, 17. Saat: Rebellion ilk iki sırada, GTE'de Ayhancan lider

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Sanal Lemans 24, 17. Saat: Rebellion ilk iki sırada, GTE'de Ayhancan lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
14 Haz 2020 06:27

Rebellion Williams Racing, Sanal Le Mans 24 Saat yarışının 17. saati geride kalırken ilk iki sırada bulunuyor.

İki Rebellion Williams aracı, Team Redline'dan Max Verstappen-Lando Norris'in kaza yapmasının ardından ilk iki sıraya yükseldiler ve sorunsuz bir sürüşle pozisyonlarını korumayı başardılar.

1 numaralı Rebellion Williams aracı, 13 numaralı diğer Rebellion Williams aracının 59 sn önünde yer alıyor.

Pole pozisyonundan başlayan ByKolles ekibi, yaşadığı sorunlara rağmen liderle aynı turda 3. sırada mücadeleyi sürdürüyor. Onları 2 Seas Motorsport ekibi takip ediyor.

LMP sınıfında çok ilginç olaylar yaşanıyor. Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun ekibi yarışa veda etmişlerdi ancak kırmızı bayrak sayesinde geri döndüler ve 19. sırada bulunuyorlar.

Cool Racing'den Nicolas Lapierre, pit yolunda yakıtı bittiği için kaldı ve klasmanda gerilemeye başladı. Ancak 36 numaralı Signatech Alpine'den Andre Negrao, Lapierre'nin aracını arkadan iterek pit alanına kadar gitmesini sağladı ve böylece 42 numaralı Cool Racing, 23. sırada da olsa yarışa dönmeyi başardı.

GTE sınıfında, yarışa pole pozisyonundan başlayan 93 numaralı Porsche ekibinin liderliği devam ediyor. Temsilcimiz Ayhancan Güven de bu takımda yer alıyor.

Onları yaklaşık 2.5 dk geriden Romain Grosjean'ın 80 numaralı R8G takımı takip ediyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Le Mans , WEC , eSpor
Editör Jake Boxall-Legge

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