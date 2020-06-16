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eSpor / Son dakika

Sanal Le Mans'ın galibi Rebellion-Williams aracı, yarışı 0.5 litre benzin ile bitirmiş

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Sanal Le Mans'ın galibi Rebellion-Williams aracı, yarışı 0.5 litre benzin ile bitirmiş
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör
16 Haz 2020 06:14

Haas F1'in yedek pilotu olan Louis Deletraz, Sanal Le Mans 24 Saat'te Rebellion-Williams Esports ile aldığı galibiyette takım arkadaşı Nikodem Wisniewski'nin 'inanılmaz' yakıt tasarrufu yeteneklerinin büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Gerçek dünyadaki ilk Le Mans yarışına önümüzdeki Eylül ayında LMP1 takımı olan Rebellion Racing ile çıkacak olan Deletraz; Motorsport Games, WEC ve Automobile Club de l'Ouest ortaklığı ile gerçekleşen sanal yarışın galibi oldu.

Yarışın sonlarında çıkan kırmızı bayrak sonrasında lider olan 1 numaralı Rebellion-Williams'ın direksiyonundaki isim olan Williams Esports sürücüsü Wisniewski, büyük bir benzin avantajı olan ByKolles aracı tarafından takip edildi. 

Aracı, simülasyon sürücüleri olan Wisniewski ve Kuba Brzezinski ile Mercedes GT sürücüsü Raffaele Marciello ile paylaşan Deletraz, takımın geç bir strateji değişikliği yaptığını açıkladı ve Wisniewski'nin benzin tasarrufu yeteneklerini övdü.

Takım, depoda bulunan yakıt ile ilgili o kadar sıkıntı çekti ki damalı bayrak sonrasında yakıtı biten Wisniewski, başka bir araç tarafından itilerek pitlere geri döndü.

Motorsport.com'a konuşan Deletraz şunları söyledi: "Yarışın bitimine bir saat kala yanlış stratejide olduğumuza karar verdik."

"Yeni stratejiye göre son iki stint sırasında, ekstra bir turluk benzin tasarrufu yapacaktık. Bu inanılmaz büyük bir tasarruf ve bunu yapmak için motor modunu düşürmeniz ve tamamen hava koridoruna bağlı olmanız gerekiyor."

"Bunu yapmayı başaramadım, ancak Niko yapabildi. O, bunu çok iyi yaptı ve start-finiş çizgisini geçtiğimizde 0.5 litrelik yakıta sahiptik. Bu yüzden pite geliş turunu bile atamadık."

"Bir simülasyon veya gerçek yarış sonrasında hiç bu kadar mutlu olmamıştım, çünkü inanılmaz bir etkinlikti."

"Çok büyük bir grid vardı, seviye çok yüksekteydi. Şu ana kadar yapılmış en büyük eSpor yarışıydı."

"Takım olarak Sanal Le Mans'ın yapılacağını öğrendiğimizde, nitelikli bir takımla bu yarışa katılmamız gerektiğini söylemiştim ve Williams Esports ekibi ile beraber katılabileceğimiz bir alan yarattık."

Wisniewski, Deletraz ve Marciello'nun iş ahlakına hayran kaldığını ve yarış öncesinde, gerçek dünyada yarışan sürücülere karşı yaşadığı kuşkuya rağmen ikilinin, sanal yarışta yarışan en güçlü birkaç pilotun arasında yer aldıklarını söyledi.

"Profesyonel sürücülere göre çok iyi bir iş çıkardılar."

"Tabii ki de yarışın başında iki profesyonel sürücü ile aracı paylaşacak olmamın karmaşık olacağını düşündüm. Belki de yavaş olacaklardı, ve biz de elimizde olan en iyi sonucu almak istiyorduk."

"Kuba ve ben, en azından podyuma çıkmak için gerekli olan tempoya ve deneyime sahip olduğumuzu biliyorduk, ancak şanslıyız ki bana göre gridde bulunan en iyi iki profesyonel sürücü ile çalışma fırsatı yakaladık."

"Yarışta çok iyi bir tempo olduğunu gördük, dördümüz arasındaki tempo birbirine çok yakındı, bu yüzden takımımda onlar gibi sürücülere sahip olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Aynı zamanda çok stabil, istikrarlı ve zekilerdi. Aptalca hatalar yapmadılar ve araç hasar almadı, bu yüzden onlarla çalışmak büyük bir onurdu."

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Seri Le Mans , eSpor
Editör Josh Suttill

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