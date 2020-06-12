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Sanal Le Mans: LMP'de Rebellion, GTE Pro'da Ayhancan'ın ekibi pole pozisyonunda!

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Sanal Le Mans: LMP'de Rebellion, GTE Pro'da Ayhancan'ın ekibi pole pozisyonunda!
Ekleyen:
12 Haz 2020 21:38

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sanal Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde LMP sınıfında pole pozisyonu Jernej Simoncic'in en hızlı tur zamanı sayesinde ByKolles LMP1 takımının oldu.

WEC, ACO ve Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen organizasyon büyük ilgi görüyor. Gerçek yarış formatına oldukça yakın olacak olan yarışta sıralamalar geride kaldı.

Slovenyalı rFactor 2 uzmanı Simoncic, Le Mans pistinde 3:23.380'lık derecesiyle en hızlı isim olarak takımına pole pozisyonunu kazandırdı. Simoncic'in ekibinde bir diğer Espor oyuncusu Jesper Pedersen, 2019 WTCR ikincisi Esteban Guerrieri ve eski Formula E pilotu Tom Dillmann yer alıyorlar.

İkinci sıradaki ekip WRT destekli GT pilotları Dries Vanthoot ve Kevin van der Linde'nin ekibi olurken 2 Seas Motorsport takımı Oliver Rowland'ın başını çektiği ekiple 3. oldu.

Formula 1 yıldızları Max Verstappen ve Lando Norris'in Team Redline ekibi 5. sırada yer alırken Formula E Race at Home Challenge şampiyonu Stoffel Vandoorne ve ekibi 6. sırada seansı tamamladı.

Fernando Alonso ve Rubens Barrichello'nun ekibi yarışa 13. sıradan başlayacak. 

GTE sınıfını Porsche domine etti. Temsilcimiz Ayhancan Güven'in de yer aldığı 93 numaralı Porsche ekibi yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanırken 4 Porsche ekibinden 3'ü ilk 4 sırada sıralamaları tamamladılar.

Yarış cumartesi günü Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve Motorsport.com ve Motorsport.tv üzerinden canlı yayınlanacak.

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Etkinlik Sanal Le Mans 24 Saat
Editör Abdullah Çelik

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