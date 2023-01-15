Sanal Le Mans 24 Saat'ten çekilen Verstappen'den eleştiri: "Bir daha katılmayacağım"
Çifte dünya şampiyonu Max Verstappen, Le Mans 24 Saat'ten çekildi ve sürekli yaşanan teknik sorunlar nedeniyle yarış organizatörlerini eleştirdi.
Sanal 24 Saat yarışının bitimine yedi saat kala Max Verstappen, ikinci Redline takımının bir dakika önünde lider gidiyordu. Ancak bağlantı sorunları yaşadı ve sunucuya yeniden bağlandığında, bir tur geride 17. sıraya düşmüştü.
Verstappen bir buçuk saat sonra başka bir bağlantı sorunu daha yaşadı ve ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Bağlantı sorunu yaşayan sadece Verstappen değildi; diğer yarışmacılar da aynı sorunu yaşadı. Dahası, organizatörler "sunucuların güvenliği" ile ilgili sorunlar nedeniyle yarışı iki kez kırmızı bayraklarla durdurdu.
Bir daha böyle bir yarışa katılmayacağını söyleyen Verstappen, organizatörlere yönelik eleştirilerini esirgemedi ve şöyle dedi: "Kendi oyunlarını bile kontrol edemiyorlar!"
"Yarışta üçüncü kez bağlantım koptu. En son geçen sefer böyle bir şey yaşanmıştı."
"Beş aydır hazırlanıyorum, şampiyonluğu kazanmaya çalışıyorum, yarışı kazanmaya çalışıyorum ve böyle şeyler oluyor."
"Organizatörler yarışa iki kez kırmızı bayrakla ara verdi, bağlantı kopmalarının bununla ilgili olabileceği için yağmurlu havayı iptal etmeye karar verdiler, ancak kopmalar yine devam etti ve bir noktada bizi de etkiledi."
"Dürüst olmak gerekirse tüm bunlar şaka gibi geliyor. Bu tür bir şeye sanal yarış diyemezsiniz."
"Bu bir soytarılık. Bu yüzden çekilmenin daha iyi olacağına karar verdim."
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