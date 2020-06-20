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eSpor / Son dakika

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti

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Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti
Ekleyen:
, Editör
20 Haz 2020 11:23

Geçen hafta gerçekleştirilen Sanal Le Mans 24 Saat yarışını tüm platformlarda 63 milyon kişi seyrederken, yarışın yayını 14 milyondan fazla gösterim aldı ve 8.6 milyon kişi de yarışı çevrimiçi olarak takip etti.

Sanal dayanıklılık yarışı, 170 simülatörde yarışan 200 sürücüye sahipti ve Dünya dayanıklılık Şampiyonası, ACO ve Motorsport Games arasındaki ortaklıkla düzenlendi.

İki kez F1 şampiyonu Fernando Alonso ve mevcut F1 yıldızları Max Verstappen, Pierre Gasly ve Lando Norris etkinlikteki sürücüler arasında yer alırken, son iki yılın Le Mans galibi Toyota ile Amerikan takımı Penske'nin de içinde bulunduğu 50 farklı takım yarışta yer aldı.

WEC patronu Gerard Neveu, -83 farklı oluşumun başvurduğu ve 50 takımın yarıştığı- mücadeleye çok sayıda büyük yıldızın katılmak istemesinden ötürü gururlu olduğunu söyledi.

Neveu, "Çocuklara, bunu WEC ile aynı şekilde organize edeceğimizi söyledim, tüm takımlara gelip şampiyonanın bir parçası olmak isteyip istemediklerini görmek için iki ay harcadık."

"Onlara şimdiye kadarki en güzel gridi görmek istediğimizi söyledim. Sonrasında inanılmaz bir gridimiz vardı. Tabii ki herkes evde olduğu şanslıydık ama her halükarda, sadece beş hafta içinde böyle bir şey yapmak başlı başına harika bir şey."

"Hafta sonunun ardından bu hafta sonu öğrendiklerimize ve gerçek olanı geliştirmek için sanal dünyanın hangi unsurlarını kullanabileceğimize bakıyordum."

“Sanal dünyadaki bu yarıştan gerçek dünyaya getirebileceğimiz pek çok şey keşfettik. Sanal dünyada gerçekten değer katacak ve şeyleri canlandıracak şeyler var. ”

Neveu, organizasyon ekibinin Rebellion Williams Esports'un kazandığı 24 saatlik dayanıklılık yarışını sunma konusunda etkileyici bir iş yaptığını belirtti.

Hafta sonu öncesindeki antrenmanlarda teknik problemler vardı, ancak gerçek yarışta sadece iki kırmızı bayrak ile neredeyse 23 saat boyunca gerçekleşen bir yarış vardı.

Neveu, "Yarış sırasında neden daha fazla sorun yaşamadığımızı kimse size açıklayamaz."

“Herhangi bir açıklamamız yok. Antrenman yarışları ve gerçek yarış arasında dünyalar kadar fark vardı."

"RFactor 2'nin Cumartesi ve pazar günleri çok iyi bir iş yaptığı gerçeğini görmemek haksızlık olur."

“Bir gün önce rahat ve iyimser olduğumuzu söylersek haksızlık olur ve herhangi bir sürücü de buna sizi söyler."

“Organizasyon ekibinin hakkını vermemiz gerekiyor, çünkü bunun için çok ciddi bir şekilde hazırlandılar.” dedi.

Neveu, sanal yarışın 2019-2020 sezonunun gecikmesi sonrası zorluk yaşan WEC takımları üzerindeki olumlu etkisinden de memnun. 

Neveu, "Sponsorlarını ve ortaklarını mutlu etmek için sanal etkinliği kullandılar. Takımlardan teşekkür ettikleri çok sayıda mesaj aldık, çünkü takımı doğru seviyede tutmamıza yardımcı oluyor."

“Bu karantina durumu gerçekten çok sinir bozucu, bu yüzden bu hiç beklemediğim bir başka iyi değer oldu. dedi.

Gerçek hayattaki Le Mans 24 Saat, COVID-19 krizi nedeniyle 19-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL , WEC , eSpor
Editör Kemal Şengül

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