Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu

Yapılan bu anlaşma ile küresel eSpor ve uluslararası motor sporları toplulukları 13 - 14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte bir araya gelecek.

COVID-19'un etkisini göndermeden önce Formula E ve Dakar Rallisi'ni başarıyla gerçekleştiren Suudi Arabistan, SAFEIS ile Sanal Le Mans yarışını da destekleyecek.

Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı'nda motor sporları ve eSpor dünyasından birçok ünlü isim mücadele edecek. rFactor 2 oyun platformunda düzenlenecek yarışta LMP ve GTE sınıflarında toplam 50 araç yer alacak. Her takımda iki gerçek yarışçı, iki espor yarışçısı yer alacak.

6 milyon civarında online oyuncuya sahip Suudi Arabistan, SAFEIS ile küresel oyun merkezi olma ve eSpor aracılığıyla dünyaya bağlanma hedefleri için çalışmış olacak.

Prens Faisal bin Dandar Al Saud, “Suudi Arabistan'ın motor sporları ve Le Mans ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve spora olan bağlantımız yakın zamanda Krallık'ta Formula E ve Dakar gibi küresel etkinliklere ev sahipliği yaparak güçlendirildi. Ancak oyunlarda, özellikle de şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım esporları etkinliği haline gelen 'Sınır Tanımayan Oyuncular' aracılığıyla küresel bir güç oluyoruz. Bu iki dünya ile yarış ve oyun tutkumuzu birleştirmek özellikle COVID-19 ile küresel olarak bu zorlu dönemde ideal bir fırsat gibi görünüyordu. Dünyayı birleştiren ve Le Mans mirasını devam ettiren, ayrıca eSpor ile yeni kitleleri eğlendirirken onlarla etkileşime giren bir etkinliği desteklemekten memnunuz." dedi.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayın: 24virtual.lemansesports.com