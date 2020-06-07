Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu

eSpor
eSpor
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 4
28 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Heat Pro League: New Hampshire
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 7: Oran Park
14 May
-
14 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 4
16 May
-
16 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Celebrity Supercars Erace
18 May
-
18 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 7
20 May
-
20 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
BRDC Esports Championship: Monza
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Round 8: Silverstone
21 May
-
21 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 5
23 May
-
23 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 8
27 May
-
27 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 6
30 May
-
30 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
World RX Invitational Series: Yas Marina
31 May
-
31 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 9
03 Haz
-
03 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 10: Bathurst
04 Haz
-
04 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Basın bülteni

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu

paylaşım
yorumlar
Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu
Çeviren: Abdullah Çelik
7 Haz 2020 09:05

Suudi Arabistan Elektronik ve Entelektüel Sporlar Federasyonu (SAFEIS), Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru oldu.

Yapılan bu anlaşma ile küresel eSpor ve uluslararası motor sporları toplulukları 13 - 14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte bir araya gelecek.

COVID-19'un etkisini göndermeden önce Formula E ve Dakar Rallisi'ni başarıyla gerçekleştiren Suudi Arabistan, SAFEIS ile Sanal Le Mans yarışını da destekleyecek.

Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı'nda motor sporları ve eSpor dünyasından birçok ünlü isim mücadele edecek. rFactor 2 oyun platformunda düzenlenecek yarışta LMP ve GTE sınıflarında toplam 50 araç yer alacak. Her takımda iki gerçek yarışçı, iki espor yarışçısı yer alacak.

6 milyon civarında online oyuncuya sahip Suudi Arabistan, SAFEIS ile küresel oyun merkezi olma ve eSpor aracılığıyla dünyaya bağlanma hedefleri için çalışmış olacak.

Prens Faisal bin Dandar Al Saud, “Suudi Arabistan'ın motor sporları ve Le Mans ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve spora olan bağlantımız yakın zamanda Krallık'ta Formula E ve Dakar gibi küresel etkinliklere ev sahipliği yaparak güçlendirildi. Ancak oyunlarda, özellikle de şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım esporları etkinliği haline gelen 'Sınır Tanımayan Oyuncular' aracılığıyla küresel bir güç oluyoruz. Bu iki dünya ile yarış ve oyun tutkumuzu birleştirmek özellikle COVID-19 ile küresel olarak bu zorlu dönemde ideal bir fırsat gibi görünüyordu. Dünyayı birleştiren ve Le Mans mirasını devam ettiren, ayrıca eSpor ile yeni kitleleri eğlendirirken onlarla etkileşime giren bir etkinliği desteklemekten memnunuz." dedi.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayın: 24virtual.lemansesports.com

Slider
Liste

HRH Prince Faisal bin Bandar Bin Sultan

HRH Prince Faisal bin Bandar Bin Sultan
1/1

Fotoğraf: Uncredited Photo

Sonraki haber
Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı

Önceki haber

Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"

1s
2
eSpor

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

3s
3
Formula 1

Ecclestone, Williams'a yatırımcı arıyor

2s
4
Formula 1

Webber: "Ferrari, Vettel'i tüketti"

5
Formula 1

Alesi: "Vettel, Ferrari için her şeyini verdi"

Son Videolar

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brezilya 01:00:00
eSpor

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, Brezilya

Canlı: Race at Home Challenge - Büyük Final 02:00:00
eSpor

Canlı: Race at Home Challenge - Büyük Final

Canlı izle: Race at Home Challenge - 7. ayak 02:00:00
eSpor

Canlı izle: Race at Home Challenge - 7. ayak

Sanal Le Mans 24 Saat 00:00
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat

Sanal Le Mans 24 Saat - 50 takım, 200 pilot 01:00
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat - 50 takım, 200 pilot

Son Haberler

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu
eSpr

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının isim sponsoru SAFEIS oldu

Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı
eSpr

Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı
eSpr

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Brezilya: Kazananlar Batuhan Bilgin ve Ali Dinç
tspr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Brezilya: Kazananlar Batuhan Bilgin ve Ali Dinç

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası - Brezilya
eSpr

Canlı izle: TOSFED Dijital Pist Şampiyonası - Brezilya

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.