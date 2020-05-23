Sanal Le Mans 24 Saat takımları açıklandı

Gerçek yarışların yapılamadığı dönemde, 13 - 14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sanal dayanıklılık yarışı, çok büyük ilgi görüyor.

Organizasyonun açıklanmasından sadece 5 gün içerisinde, organizatörler 85'in üzerinde takımdan başvuru aldılar. Organizasyonda hem profesyonel yarışçılar, hem de eSpor oyuncuları yer alacak.

rFactor 2 simülasyon platformunda düzenlenecek organizasyonda LMP ve GTE sınıflarında 50 araç mücadele edecek. Yoğun başvuru nedeniyle katılımcıları belirlemek için Seçim Komitesi kuruldu.

Pilot kadrolarının sürpriz isimlerle önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Porsche programında yer alan Ayhancan Güven'in de bu yarışa katılması bekleniyor.

50 araçlık gridde toplam 30 LMP, 20 GTE aracı yer alacak. Yarışta Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche ve Toyota gibi üreticiler, aynı zamanda Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports gibi bağımsız takımlar da mücadele edecekler.

Gerçek yarış takımları dışında Redline, Veloce, Williams Esports, Zannsho gibi ünlü eSpor takımları da bu mücadeleye katılacaklar.

Le Mans ve WEC organizatörleri ACO ve FIA, bu yarışın gerçekleştirilmesi için Motorsport Games ile anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Motorsport Games, yarışı düzenleyecek ve 24 saat boyunca canlı bir şekilde yayınlanmasını sağlayacak.

Daha fazla detay için: https://24virtual.lemansesports.com/