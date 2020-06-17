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Sanal Le Mans 24 Saat galipleri, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na da katılacak

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Sanal Le Mans 24 Saat galipleri, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na da katılacak
Çeviren: Abdullah Çelik
17 Haz 2020 20:45

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Sanal Le Mans 24 Saat yarışında Rebellion Williams takımıyla zafere ulaşan Raffaele Marciello, Louis Deletraz ve IMSA iRacing Pro Series şampiyonu Bruno Spengler Sanal Şampiyonlar Yarışı etkinliğine katılacaklar.

Sanal Le Mans yarışında Mercedes'in GT uzmanı Marciello ile Haas F1 yedek pilotu Deletraz'ın oluşturduğu takım kazanmıştı.

Bunun dışında eski DTM şampiyonu ve BMW fabrika pilotu Bruno Spengler, IMSA'nın iRacing Pro Serisi şampiyonu oldu.

Bu üç isim, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacaklarını açıkladılar.

Daha öncesinde Stoffel Vandoorne, Petter Solberg, Rene Rast ve son ROC şampiyonu Benito Guerra etkinliğe katılacaklarını duyurmuştu.

Sanal Şampiyonlar yarışı, Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı gibi Motorsport Games tarafından düzenlenecek ve Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com üzerinde yayınlanacak.

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