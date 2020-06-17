Sanal Le Mans 24 Saat galipleri, Sanal Şampiyonlar Yarışı'na da katılacak

Sanal Le Mans yarışında Mercedes'in GT uzmanı Marciello ile Haas F1 yedek pilotu Deletraz'ın oluşturduğu takım kazanmıştı.

Bunun dışında eski DTM şampiyonu ve BMW fabrika pilotu Bruno Spengler, IMSA'nın iRacing Pro Serisi şampiyonu oldu.

Bu üç isim, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk Sanal Şampiyonlar Yarışı'na katılacaklarını açıkladılar.

Daha öncesinde Stoffel Vandoorne, Petter Solberg, Rene Rast ve son ROC şampiyonu Benito Guerra etkinliğe katılacaklarını duyurmuştu.

Sanal Şampiyonlar yarışı, Sanal Le Mans 24 Saat Yarışı gibi Motorsport Games tarafından düzenlenecek ve Motorsport.tv aracılığıyla Motorsport.com üzerinde yayınlanacak.