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eSpor / Son dakika

Sanal Le Mans 24: Kırmızı bayrak sonrası Verstappen - Norris geri döndü

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Ekleyen:
14 Haz 2020 10:44

Sanal Le Mans 24 Saat mücadelesinde artık son saatlere girilirken, teknik bir sorun nedeniyle ikinci kez kırmızı bayraklar sallandı ve bu sefer Max Verstappen ve Lando Norris'in ekibi yarışa geri döndü.

Yarışın ilk 5.5 saatlik bölümü geride kalırken yaşanan teknik sorun nedeniyle yarış kırmızı bayraklarla durdurulmuştu. Bu sayede Fernando Alonso ve Rubens Barrichello ikilisi yarışa geri döndüler.

Bu sefer 19. saatin ardından sunucularda bir sorun yaşandı ve ikinci kez kırmızı bayrakla yarış durduruldu.

Mesajın ardından lider Rebellion aracı bitiş çizgisinde durdu ve diğer araçlar arkalarında sıralandı. Böylece sınıf liderlerinin açtıkları farklar erimiş oldu.

Gece yarış dışı kalan Team Redline ekibi, bu sayede 18 tur geriden de olsa yarışa katılmış oldu.

13:30 itibariyle 1 ve 13 numaralı Rebellion Williams araçları ilk iki sıradaki yerlerini korurken onları ByKolles ekibi aynı tur içerisinde takip ediyor.

GTE sınıfında ise Ayhancan Güven'in 93 numaralı aracı pole pozisyonundan başladığı yarışı kontrol altında götürerek liderliğini sürdürüyor. 

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Sanal Lemans 24, 17. Saat: Rebellion ilk iki sırada, GTE'de Ayhancan lider

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Editör Abdullah Çelik

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