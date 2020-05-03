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eSpor / Yarış raporu

Sanal İspanya MotoGP yarışı: Bagnaia düştü, Vinales kazandı

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Sanal İspanya MotoGP yarışı: Bagnaia düştü, Vinales kazandı
Ekleyen:
, Editör
3 May 2020 14:58

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales, İspanya'daki heyecanlı MotoGP sanal yarışında zafere ulaşan isim oldu.

MotoGP, gerçek yarışlar koronavirüs nedeniyle yapılamadığı için sanal bir seri başlattı ve bu haftaki durak İspanya oldu.

MotoGP 20 platformunda düzenlenen oyuna 11 sürücü katıldı.

Sıralama turlarında Fabio Quartararo 1:32.521 yapıp en hızlı isim olurken, Alex Marquez 1:32.788'le ikinci ve Francesco Bagnaia 1:33.189'la üçüncü oldu.

13 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta startla birlikte Alex Marquez liderliğe çıkarken, ilk turda ortalık karıştı ve çok sayıda sürücü yerde kaldı.

Francesco Bagnaia, liderliğe yükselen Alex Marquez'i kısa bir süre sonra geçmeyi başardı ve farkı her tur açtı.

Bir noktada fark 6.5 saniyeye kadar çıktı.

Ancak Alex sonrasına daha iyi bir tempo yakalayıp, Bagnaia ile olan bu farkı 3 saniyenin altına indirdi.

Bununla birlikte Honda sürücüsü, virajı dönerken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve yere düştü.

Bundan saniyeler sonra da bu kez Bagnaia lider giderken yerde kaldı ve liderliği kaybetti.

Bu iki sürücünün geriye düşmesiyle liderlik Maverick Viinales'e geçti.

Yamaha sürücüsü yarışın kalan kısmında rakiplerinin kendisini geçmesine izin vermedi ve zafere ulaşan isim oldu.

Alex Marquez düşmesine rağmen ikinci olurken, Bagnaia üçüncü sırada finiş gördü. Marc Marquez bu üçlünün gerisinde kaldı ve dördüncü sırada yer aldı.

Alex Rins'in beşinci olduğu yarışta Danilo Petrucci altıncı olurken, Miguel Oliveira yedinci ve çok sayıda kaza yapan Quartararo sekizinci oldu.

Iker Lecuona ancak dokuzuncu olabilirken, son iki sırada Luca Savadori ve Tito Rabat yer aldı.

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Seri MotoGP , eSpor
Editör Kemal Şengül

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