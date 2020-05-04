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eSpor / Yarış raporu

Sanal Dünya RX Montalegre: Quentin Dall'olmo kazandı!

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Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Efe Kahya, Editör
4 May 2020 05:50

Dünya Rallikros eSpor Şampiyonası'nın Montalegre yarışını kazanan isim, DiRT Rally 2.0 World Series şampiyonu Killian Dall'olmo'nun aldığı ceza sonrasında, Quentin Dall'olmo oldu.

Killian, beş sürücü ile yapılan final yarışını domine etti. Startta yaptığı erken çıkış hatası ile beraber joker turunu ilk turda tamamladı ve kardeşi Quentin'in de joker turunu tamamlaması ile beraber rahat bir şekilde yarış liderliğine oturdu. Ancak yaptığı erken çıkış hatası sebebiyle 20 saniyelik zaman cezasına çarptırıldı ve böylece Quentin, Junior WRC sürücüsü ve DiRT Rally 2.0 geliştirme sürücüsü Jon Armstrong'un önüne yarışı kazandı.

İlk kez bir sanal rallikros yarışına katılan 2016 Supercar şampiyonu Shane van Gisbergen, son yarışta attığı birkaç spine rağmen podyuma ulaşmayı başardı. Yarışın ilk turunda, şampiyonanın Katalunya'da yapılan ilk yarışını kazanan İsveçli ralli sürücüsü Mattias Adielson ile temas eden van Gisbergen, yarış sonunda Adielson'un aldığı ceza ile beraber İsveçli sürücünün önüne geçti. 

Bununla beraber van Gisbergen, yapılan ilk yarı finalde Dünya RX Şampiyonu Timmy Hansen ile büyük bir mücadeleye girdi. Van Gisbergen, finale katılma hakkını elde eden son araç olmak için Hansen'i ilk virajda geride bıraktı ve son Dünya RX şampiyonunun finale gitmesinin önüne geçti. 

Bu hamleden sonra temposunu kaybeden Hansen, Çek simülatör yarışçısı Lukas Mateja ve GCK Megane sürücüsü Rokas Baciuska ile beraber elenen isim oldu. 

İkinci yarı finalde ise birbirlerinin antrenman partnerleri olan Kevin Hansen ve Henrik Krogstad, Adielson'un sürpriz bir şekilde en hızlı üçüncü sürücü olması sonucunda elendiler. Sıralamalarda elenen isimler arasında Formula E sürücüler şampiyonası lideri Antonio Felix da Costa ve eski Ferrari F1 sürücüsü de bulunuyordu. Her iki pilot birden seriye ilk defa katıldı. 

Dünya RX şampiyonasındaki isimler olan Matvey Furazhkin, Oliver Bennett, Reinis Nitiss ve Timo Scheider ise, yarı final haklarını kıl payı ile kaçırdılar. 

Bir sonraki Dünya RX eSpor yarışının, 17 Mayıs'ta sanal Spa-Francorchamps pistinde yapılması planlanıyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Josh Suttill

Yarış merkezi

Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre

Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre

3 May - 3 May
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 İçerik
Yarış
Cmt 2 May
Paz 3 May
19:00
00:00

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