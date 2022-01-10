Şampiyonlar, Motorsport Games ile Sanal Le Mans 24 Saat'te yer alacak

Motorsport Games Inc.'in 15-16 Ocak 2022'de düzenlenmesi planlanan Sanal Le Mans 24 Saat'in yıldızlarla dolu giriş listesi bugün açıklandı. Yarış, dünyanın dört bir yanında sanal olarak simülatörlerde gerçekleştirilecek.

Parlayan sürücü kadrosunda, son F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Fernando Alonso'nun kaptanlığını yaptığı bir Alpine Esports takımı ve 2021 INDYCAR Şampiyonu Alex Palou yer alıyor. Katılımcılar arasında eski CART ve IMSA WeatherTech Sportscar şampiyonu ve F1 pilotu Juan Pablo Montoya, oğlu Sebastian Montoya ile bir Le Mans Virtual Series aracında yarışacak ve INDYCAR'dan Felix Rosenqvist, yanında Verstappen ile Team Redline adına yarışacak.

Katılımcı listesinde, eski Williams F1 pilotu ve Formula E yıldızı Oliver Rowland, Formula E'den Sergio Sette Camara, Indy 500 yarışçısı Sage Karam, Bent Viscaal, Felipe Drugovich, Victor Martins ve W Series'in profesyonel sürücüleri Fabienne Wohlwend, Ayla Agren ve takım arkadaşları Emily Jones ve Lyobuv Ozeretskovskaya yer alıyor.

W Series'in giriş listesinde ayrıca 2021'de dayanıklılık yarışlarında adından söz ettiren Beitske Visser var. Dünya çapında FIA WEC, ELMS, IMSA ve GT yarışlarından başarılı isimler de gridde olacak: 2020 24 Saat Le Mans Sanal galibi Louis Deletraz, 2021 ELMS şampiyonu Yifei Ye, 2021 Petit Le Mans galibi Gabriel Aubry, Job Van Uitert, Dani Juncadella, Arthur Rougier, WEC GTE Am şampiyonu Nicklas Nielsen, eski DTM Şampiyonu Bruno Spengler, Porsche uzmanları Matt Campbell ve Ben Barker ve şu anki İngiliz GT3 şampiyonu Dennis Lind.

İnsanların odağı gerçek dünya şampiyonları üzerinde olabilir (giriş listesinde PRO olarak listeleniyor) ancak, Joshua Rogers (2020 24H Sanal GTE kazananı), Kevin Siggy, Bono Huis, Atze Kerkhof, Michi Hoyer, Jernej Simončič ve Nikodem Wisniewski gibi uluslararası üne sahip espor yıldızları, Pro isimlerle bir araya gelecek çok yetenekli ve kararlı sim yarışçılarından sadece birkaçı.

Toplamda 200 sürücü, motor sporlarının gerçek yarışçılarını dünyanın en iyi espor takımlarıyla bir araya getiren Le Mans Sanal Serisi'nin finali olan etkinliğe katılmak için kaydoldu. Ünlü Fransız spor otomobil klasiğine ışık tutmanın ve dünyanın dört bir yanındaki yarışmacılar ve hayranlar için 24 saat en iyi eğlenceyi sağlamanın yanı sıra, tam sezon yarışmacıları için şampiyonluk ve para ödülü mevcut.

Araç renk düzenleri ve 24 Saatlik Le Mans Sanal'ı TV'de, çevrimiçi olarak ve dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kanallarında nasıl takip edebileceğiniz hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Etkinlikle ilgili tüm bilgiler ayrıca www.lemansvirtual.com adresinde bulunabilir.