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Sainz, Sanal Grand Prix öncesi açıklamalarda bulundu

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Sainz, Sanal Grand Prix öncesi açıklamalarda bulundu
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 14:20

Carlos Sainz Jr. F1'in düzenleyeceği Sanal Grand Prix öncesi açıklamalarda bulundu.

Formula 1, bu hafta sonu yapılacak olan üçüncü F1 Sanal Grand Prix'sine, gerçek gridde de bulunan 6 pilotun katılacağını açıkladı. Carlos Sainz Jr da pazar günü yapılacak yarışa katılmayı umduğunu söyledi.
 

Sky Sports'a konuşan Sainz şunları söyledi: "F1 oyununu ve iRacing'i oynayabileceğim bir simülatör satın aldım."

"F1 oyununda, bu hafta sonu yapılacak olan yarışa katılmaya çalışacağım, ancak fren pedalı ile ilgili problem yaşadığım için daha kesin olarak açıklamamı yapmadım. Pedalı, en azından çalışacak bir durumda olacak bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Ancak olayı çözer çözmez yarışa katılacağım."

Sainz'ın takım arkadaşı Lando Norris ise ilk iki Sanal Grand Prix'ye katıldı, ancak bağlantı problemleri yaşadı. Williams takımı ise iki pilotu ile birden, yapılan iki yarışa da katılan tek takım oldu.

Sainz, karantinadaki günlerinde başka Espor mücadelelerine katıldığını söyledi: "Gran Turismo'nun elçiliğini yapıyorum, bu yüzden İspanya'da kendimi Gran Turismo ile oyalıyorum. Bağış için bir sürü online yarışa katılıyorum."

"Online yarışlar benim rekabetçi kalmamı sağlıyor. Rekabet etmeyi çok seviyorum. Simülatörlerde bile bir sıralama turu sırasında veya yarış başlangıcında çok heyecanlanıyorum. Beni besleyen bu ve uykuya dalmadan önce 'en azından biraz da olsa rekabet ettim' dememi sağlayan duygu bu."

"Gran Turismo'da profesyonel oyunculardan daha yavaş olmaktan nefret ediyorum, benden hala birkaç ondalık saniye kadar hızlılar ve bu sinirimi bozuyor. Onların sürüş stillerini ve taktiklerini kullanmaya çalışıyorum çünkü her oyun kendi taktiklerine sahip."

Haas sürücüsü Romain Grosjean ise, F1'in resmi Espor serisine katılmak için yeni bir simülasyon seti satın aldığını açıkladı.

Haas takımı daha öncesinde takımın yedek pilotları olan Louis Deletraz ve Pietro Fittipaldi ile yarışa katılmıştı. Grosjean ve Sainz'ın seriye katılma durumları ile beraber Sanal Grand Prix'ye katılan gerçek F1 sürücülerinin sayısı altıdan sekize çıkacak.

RaceFans'in bilgilerine göre ise Grosjean'ın takım arkadaşı Kevin Magnussen, seriye katılmayı reddeden isimlerden biri oldu. Magnussen ile beraber Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri sürücüsü Daniil Kvyat da F1 Sanal Grand Prix'ye katılmayı reddettiler. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

TR Endurance League

TR Endurance League

16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
03 Saat
:
32 Dakika
:
37 Saniye
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Paz 19 Nis
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