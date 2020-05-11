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eSpor / Son dakika

Rossi, Yamaha ile Misano Sanal Yarışı'na katılacak

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Rossi, Yamaha ile Misano Sanal Yarışı'na katılacak
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 May 2020 14:54

Valentino Rossi, ilk kez bir MotoE yarışının gerçekleşeceği MotoGP Sanal Misano Grand Prix'sine katılacak.

Koronavirüs krizi, 2020 MotoGP sezonunun ilk 11 yarışının iptal edilmesini veya ertelenmesine neden oldu. Şimdi sezonun Temmuz ayının sonlarında Jerez'de başlaması hedefleniyor.

MotoGP, gerçek dünyadaki yarışların yokluğunda, resmi MotoGP video oyununda sanal bir yarış serisi düzenleme kararı almıştı.

1.5 hafta önce düzenlenen son MotoGP yarışını Monster Energy Yamaha'dan takım arkadaşı Maverick Vinales kazandı. Rossi, bu hafta sonu yapılacak olan Misano MotoGP Sanal Grand Prix'sinde diğer sürücülere katılacak.

Rossi'ye ek olarak Yamaha'da son yarışın galibi Vinales de yarışta mücadele edecek. Böylelikle Honda'nın ardından Yamaha da gridde iki motosiklete sahip olan ikinci ekip olacak.

Oyun her zaman olduğu gibi MotoGP 20 platformunda gerçekleşecek.

MotoGP'nin destek serisi olan MotoE de, tıpkı Moto2 ve Moto3 gibi MotoGP yarışından hemen önce gerçekleştirilen bir diğer destek serisi yarışı olacak.

Mugello'da ilk #StayAtHomeGP'yi kazanan MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez ve çaylak kardeşi Alex, LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami'nin de katılacağı yarışta Honda'nın sürücü kadrosunu tamamlayacaklar.

Ducati'nin tek temsilcisi, fabrika takımının test sürücüsü Michele Pirro olacak.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha ekibini temsil edecek ve Avusturya #StayAtHomeGP galibi Francesco Bagnaia da Pramac için yarışacak. İspanyol sürücü Tito Rabat, öncesinde olduğu gibi yine Avintia için yarışacak.

Aprilia'yı test sürücüsü Lorenzo Savadori temsil ederken, Suzuki'de yeni sözleşme imzalayan Joan Mir, takımın tek temsilcisi olacak.

MotoGP yarışı dokuz turdan oluşurken, ilk MotoE sanal yarışı beş tur sürecek.

Etkinlik 17 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

eSporun heyecan verici dünyası hakkında daha fazla bilgi için Motor Games'i takip edebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , eSpor
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Haydn Cobb

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