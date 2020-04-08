Rossi, MotoGP'nin Espor etkinliğine katılacak

Mevcut MotoGP sezonu şu anda koronavirüs pandemisi nedeniyle belirsiz durumda ve ilk sekiz yarış ertelendi ya da iptal edildi

MotoGP, gerçek dünyadaki yarış yerine geçtiğimiz hafta sonu #StayAtHomeGP etkinliği düzenledi. Sanal yarışa Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Marquez ve Fabio Quartararo gibi isimler katıldı. MotoGP 19 oyununda gerçekleştirilen yarışta 10 farklı MotoGP sürücüsü Mugello'da mücadele etti.

Taraftarlar mücadeleden keyif aldılar ve bu pazar günü ikinci bir yarış daha yapılacak.

İkinci yarışta Yamaha sürücüleri Rossi ve Vinales, Honda sürücüleri Marc ve Alex Marquez, Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo ve Pramac’ın Francesco Bagnaia’nın da içinde bulunduğu isimler katılacak.

Ayrıca Ducati fabrika takımı sürücüsü Danilo Petrucci ve Ducati test sürücüsü Michele Pirro, LCR'den Takaaki Nakagami ve Avintia’dan Tito Rabat da etkinlikte yer alacak.

Serinin ilk yarışını MotoGP çaylağı Alex Marquez kazanmış, Frencesco Bagnaia ise ikinci sırada finiş görmüştü.

İkinci yarış, Red Bull Ring'de yapılacak ve yarıştan önce beş dakikalık bir sıralama seansı düzenlenecek. Yarış ise 10 tur sürecek.

Yamaha sürücüsü Rossi başlangıçta Mugello Esports etkinliğine de katılacaktı, ancak son anda yarıştan çekilmişti.

Neden yarışa katılmayacağı hakkında ise bilgi verilmedi

MotoGP’nin resmi Esports etkinliğinde normal kullanıcıların hiçbirisi olmayacak.

İkinci #StayAtHomeGP, etkinliği çeşitli kanallarda yayınlanacak ve TSI 17:00'de yapılacak.