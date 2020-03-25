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eSports / Son dakika

Rossi, MotoGP Esports etkinliğine katılmayacak

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Rossi, MotoGP Esports etkinliğine katılmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Mar 2020 18:16

Yedi kez MotoGP dünya şampiyonu Valentino Rossi bu hafta sonu yapılacak MotoGP Esports yarışına katılmayacak.

MotoGP organizatörü Dorna Sports, salı günü yaptığı açıklamada bu Pazar günü Coronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak gerçek yarışı yerine MotoGP 19 video oyununda bir Esports yarışı düzenleyeceğini duyurdu.

Etkinliğe son MotoGP şampiyonu Marc Marquez ve Yamaha sürücüsü Rossi de dahil olmak üzere bir dizi yıldız isim de katılacaktı.

Ancak Dorna Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rossi'nin bu etkinlikte yer almayacağı duyuruldu.

Dorna, Rossi'nin neden yarışmayacağı konusunda hiçbir bilgi vermedi ve sadece şunları açıkladı: "Daha önceki açıklamaya rağmen #46 Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha Racing) etkinlikte yer almayacak."

Dorna, 10 MotoGP sürücüsünün İtalya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Mugello pistindeki altı turluk yarışa katılacağını ve yarıştan önce beş dakikalık bir sıralama seansı olacağını duyurdu.

Marc'a ek olarak Moto2 şampiyonu ve kardeşi Alex, Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Aprilia'dan ise Aleix Espargaro etkinlikte yer alacak.

Her iki fabrika Suzuki sürücüsü -Alex Rins ve Joan Mir- ile Petronas SRT Yamaha'nın çaylak sürücüsü Fabio Quartararo etkinlikte yer alacak.

Tech3 KTM ikilisi Iker Lecuona ve Miguel Oliveira'ya ek olarak Pramac Ducati'den Francesco Bagnaia'nın da etkinliğe katılacak diğer isimler olacağı duyuruldu.

MotoGP'nin resmi Esports serisinden hiçbir normal oyunca yer almayacak.

Dorna, etkinliğin 29 Mart Pazar günü TSİ 18:00'de Motogp.com'da ve BT Sports başta olmak üzere çeşitli TV kanallarında yayınlanacağını duyurdu.

Bunun bir defalık bir etkinlik mi yoksa normal bir seri mi olacağı belli değil.

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Seri MotoGP , eSports
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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