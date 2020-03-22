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eSports / Haberler

Ricciardo ve Ocon da Bahreyn sanal yarışına katılmayacak

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Ricciardo ve Ocon da Bahreyn sanal yarışına katılmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 11:09

Renault F1 Takımı da bu gece Bahreyn Grand Prix'sine katılacağı sürücüleri açıklarken, Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'un yarışta yer almayacağı doğrulandı.

Bilindiği üzere Formula 1, F1 2019 platformunda resmi bir sanal Formula 1 serisi düzenliyor ve Bahreyn yarışı bugün akşam 23:00'te gerçekleştirilecek.

Ferrari, Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in yarışa katılmayacağını doğrulamıştı. Red Bull'da Max Verstappen ile Alex Albon kesin olarak yarışta yer almayacak.

Şimdi ise Renault'nun Daniel Ricciardo ile Esteban Ocon ikilisiyle yarışta yer almayacağı doğrulandı.

Renault bunun yerine takımın genç pilotu Guanyu Zhou ile piste çıkacak. Ama aynı zamanda takım arkadaşı golf efsanesi Ian Poulter olacak.

Yarışa Nicholas Latifi dışında katılacağını açıklayan herhangi bir Formula 1 pilotu bulunmuyor. Lando Norris'in yarışa katılabileceği iddia edilse de, Britanyalı pilot şimdiye kadar bunu doğrulamadı.

Ayrıca Mercedes pilotları Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas'ın da yarışta yer alması beklenmiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSports
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Esteban Ocon
Takımlar Renault F1 Team
Editör Hujber Dávid

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