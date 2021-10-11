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Red Bull'un Honda temalı renk düzeni, F1 2021 oyununa geliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull Racing'in Honda'ya teşekkür amacıyla kullandığı yeni renk düzeni, bu haftadan itibaren F1 2021 oyununda da kullanılabilecek.

Red Bull'un Honda temalı renk düzeni, F1 2021 oyununa geliyor

2021 sezonunun sonunda resmi olarak sona erecek olan Honda - Red Bull partnerliği nedeniyle Avusturyalı takım, Honda'ya teşekkür için özel bir renk düzeni hazırladı. Japonya Grand Prix'sinin iptal olmasının ardından takvime eklenen Türkiye GP'sinde Red Bull, bu renk düzenini kullanma kararı aldı.

Photo by: Andy Hone, Motorsport Images

Photo by: Andy Hone, Motorsport Images

Orijinal temada mavi renk baskın olurken, bu haftaki özel renk düzeninde ise beyaz renk baskın oldu ve Japonca "arigato" kelimesi - Türkçesi "teşekkürler - Red Bull logosunun altında yer aldı.

Takımın sosyal medya hesaplarında da tanıttığı gibi, bu tek yarışlık renk düzeni, İstanbul Park'ta yapılan yarışın ardından F1 2021 oyununda da kullanılabilecek. RB16B'nin Honda temalı renk düzeni versiyonunun oyun galerisinde sergilendiği küçük bir video yayınlandı.

Kısa süreli kullanılan renk düzenlerinin resmi Formula 1 oyunlarına eklenmesi, normalde yapılan bir şey değildi. Örnek vermek gerekirse McLaren'ın Monaco Grand Prix'sinde kullandığı Gulf Oil International renk düzeni, an itibariyle oyun içerisinde yer almıyor.

 

Beklentilere göre, oyun içerisinde bir Red Bull sürücüsünü seçtiğinizde, geleneksel mavi dizaynın yanında Honda'ya teşekkür renk düzenini de seçme opsiyonu yer alacak.

Bu renk düzeninin hangi tarihte tanıtılacağı belirsizliğini koruyor, ancak Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola pistinin oyuna ekleneceği güncellemede bu renk düzeninin de bulunması bekleniyor.

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