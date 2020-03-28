Real Racers’ın üçüncü ayağına Van der Linde damga vurdu

Redline’ın düzenlediği Espor serisi, 40’ın üzerinde gerçek yarış sürücüsünü bir araya getirmişti.

Serinin üçüncü ayağında sürücüler, Supercars araçlarıyla Watkins Glen’de mücadele ettiler. Van der Linde, açılış yarışını domine etti ve 2016 Supercars şampiyonu Shane van Gisbergen’in önünde galibiyete ulaştı.

Eski DTM sürücüsü Dani Juncadella podyumu tamamlarken, Lando Norris dördüncü, şampiyona lideri Max Verstappen beşinci oldu.

Van der Linde, ikinci yarışta daha fazla zorlandı ve Red Bull Espor sürücüsü Frederik Rasmussen’le yarış boyunca mücadele etti.

Rasmussen ilk yarışın sıralama turlarına katılamadı, ancak 40. başladığı yarışı 13. sırada bitirdi. Danimarkalı sürücü ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu elde etti, ancak ilk virajda hata yaparak van der Linde’ye geçildi.

Rasmussen, sondan bir önceki turda dışarıdan bir atak yaptı ancak dışarı taştı ve çimlere çıktı. Böylece van der Linde ikinci yarışı da kazanmış oldu.

Rasmussen ikinci olurken, podyumu Arjantinli sürücü Agustin Canapino tamamladı.

Norris yine dördüncü olurken, van Gisbergen beşinci sırada yer aldı. Verstappen ise kabus gibi bir yarış geçirdi ve spin attığı mücadeleyi 10. sırada tamamladı.

Rudy van Buren altıncı olurken, Formula E şampiyona lideri Antonio Felix da Costa yedinci, Sheldon van der Linde sekizinci, 2019 Super Formula şampiyonu Nick Cassidy dokuzuncu oldu.

Porsche Supercup ikincisi ve temsilcimiz Ayhancan Güven ise ilk yarışta yaşadığı problemlerle yarışı tamamlayamazken, ikinci yarışta 23. oldu.

İki kez Indy500 galibi Juan Pablo Montoya ve eski F1 sürücüsü Stoffel Vandoorne zorlu bir gün geçirdiler ve iki yarışta da kaza yapmaktan kurtulamadılar.

Watkins Glen ayağının ardından Verstappen’in liderliği 120 puandan 68 puana düştü ve Van der Linde, dördüncülükten ikinciliğe yükselmiş oldu. Juncadella ise üçüncülükteki yerini koruyor.