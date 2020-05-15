Ralli pilotları, eSpor oyuncularıyla mücadele edecek!

Castrol Ford Team Türkiye takımı ve Ford Türkiye, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir eSpor organizasyonu düzenliyor.

iRacing platformunda gerçekleşecek mücadelede Ford Fiesta’lar, Rallycross yarış tipinde start verecek.

Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; e-spor oyuncuları Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile kıyasıya yarışacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bu etkinlik 19 Mayıs günü saat 16:00'da Ford Türkiye Youtube kanalında başlayacak.

Yarışı Formula 1 yarışlarının değişmez ismi Serhan Acar sunacak.