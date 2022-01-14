Prestij, Sanal Ortamda: Sanal Le Mans 24 Saat Rehberi

Motorsport Games ve Automobile Club de l'Ouest ortaklığıyla düzenlenen Sanal Le Mans 24 Saat, bu sene doksanıncısı gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 Saat öncesi, motor sporları severlere farklı bir deneyim yaşatmak için hazırlanıyor. 200 sürücü ve 50 aracı tek yarışta buluşturan 5 ayaklık serinin final yarışı heyecanını, evinizin konforunda doyasıya yaşamanız için gereken tüm bilgileri sizler için derledik. Keyifli okumalar.

Sanal Le Mans 24 Saat Nedir?

Dünya Dayanıklılık Serisi'nin heyecanını sanal ortama taşıyan bu etkinlik Monza, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Sebring ve Circuit de la Sarthe pistleri olmak üzere beş farklı ayaktan oluşmaktadır. İlk ayak dört saatlik bir yarış olup, onu iki 6 saatlik ve bir 8 saatlik yarış takip etmektedir. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek, serinin son ayağı olan Le Mans yarışı ise 24 saatlik bir yarış olacak. Ekipler, %50'si son ayaktaki yarışın sonucuna göre dağıtılacak olan 250,000 dolarlık büyük ödül için pistte kozlarını paylaşacak.

Son ayak hangi pistte düzenlenecek? Pistin özellikleri neler?

Serinin son ayağı olan Sanal Le Mans 24 Saat, Circuit de la Sarthe pistinde düzenlenecek. Pist, 13.626 km uzunluğunda olup 38 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. lndianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür.

Porsche Motorsport Fotoğraf: Porsche Motorsport

Kaç klasman var ve bu klasmanlardaki araçları birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?

Sanal Le Mans 24 Saat'te LMP ve GTE olmak üzere iki klasman bulunuyor. LMP araçlarını mavi, GTE araçlarını ise yeşil araç numaralarından ayırt edebilirsiniz.

Hangi takımları gridde göreceğiz? Bu takımların öne çıkan sürücüleri kimler?

LMP Klasmanı Takımları (Araç No - Takım Adı - Öne Çıkan Sürücüler):

# 01 – REBELLION GPX ESPORTS - Louis Deletraz

01 – REBELLION GPX ESPORTS - Louis Deletraz #02 – ROCKET SIMSPORT - Jenson Button

#04 – FLOYD BYKOLLES-BURST - Sergio Sette Camara & Tom Dillmann

#05 – WILLIAMS ESPORTS - Bruno Senna

#08 – R8G ESPORTS - Mathias Beche

#0966 – TEAM FORDZILLA - Alex Palou

#10 – MAHLE RACING TEAM - Beitske Visser

#11 – RED BULL RACING ESPORTS - Liam Lawson, Frederik Rasmussen, Timmy Hansen

#123 – TEAM REDLINE - Felix Rosenqvist

#14 – RACE CLUTCH ALPINE - Nikodem Wierzbicki

#15 – RACE CLUTCH ALPINE - Victor Martins

#18 – R8G ESPORTS - Thibault Cazaubon

#21 – AXLE SPORTS - Naquib Azlan

#22 – GPX REBELLION ESPORTS - Jack Aitken & Yifei Ye

#31 – TEAM WRT SIMTAG ESPORTS - Franco Colapinto

#38 – JOTA - Stoffel Vandoorne & Harry Tincknell

#44 – ARC BRATISLAVA - Mato Homola

#444 – ALPHA IND. BYKOLLES-BURST - Andre Couto

#49 – YAS HEAT - Josh Lad

# 65 – PANIS RACING - Alessandro Ottaviani

#70 – REALTEAM HYDROGEN BY TRL - Dani Juncadella

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GTE Klasmanı Takımları (Araç No - Takım Adı - Öne Çıkan Sürücüler):

#111 – RED BULL RACING ESPORTS - Nestor Garcia

#51 – FDA ESPORTS TEAM - Nicklas Nielsen

#55 – BMW TEAM GB - Agustin Canapino

#56 – PROJECT 1 MOTORSPORT X BPM - Riccardo Pera

#57 – PROJECT 1 MOTORSPORT X BPM - David Kolkmann

#61 – AXLE SPORTS - Mikko Nassi

#66 – SIMMSA ESPORTS - Gustas Grinbergas

#71 – BMW TEAM REDLINE - Kevin Siggy

#77 – PROTON COMPETITION - Jaxon Evans & Loek Hartog & Jeremy Bouteloup

#777 – D’STATION RACING - Andrew Watson

#86 – GR WOLVES RACING - Nick Foster

#87 – GR WOLVES RACING - Ben Barker

#88 – PROTON COMPETITION - Dylan Pereira & Andreas Bakkerud

#888 – TESLA R8G ESPORTS - Pierre Louis Chovet

#89 – BMW TEAM BS + COMPETITION - Laurin Heinrich

#91 – PORSCHE ESPORTS TEAM - Matt Campbell

#92 – PORSCHE ESPORTS TEAM - Ayhancan Güven & Joshua Rogers

Son ayak öncesi genel klasmanı kimler önde götürüyor?

LMP klasmanında ilk üç şu şekilde:

#04 Floyd Bykolles-Burst #123 Team Redline #01 Rebellion GPX eSports

GTE klasmanında ilk üç şu şekilde:

#71 BMW Team Redline #91 Porsche eSports Team #88 Proton Competition

Yarış ne zaman ve nerelerden takip edilebilecek?

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının tamamı, 15 Ocak Cumartesi ve 16 Ocak Pazar günleri Motorsport.tv ve web sitemizden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek. Yayın TSi 15:30'da başlayacak ve esporda yılın en büyük dayanıklılık yarışını başlatmak için TSİ 16.00'da Fransız ulusal bayrağı sallanacak.

Bu prestijli yarış, Avrupa ve Asya'da Eurosport tarafından Eurosport Player'da da yayınlanacak.

Team Redline Fotoğraf: Team Redline