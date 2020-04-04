eSports
eSports
R
eSports
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Abu Dhabi:
3 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
eSports / Son dakika

Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ten Voorde, ikinci yarışı Ayhancan kazandı!

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ten Voorde, ikinci yarışı Ayhancan kazandı!
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 16:33

Circuit de Catalunya'da yapılan ilk yarışta Red Bull destekli sürücümüz Ayhancan Güven, birincilik için rakibi Larry Ten Voorde ile kıyasıya bir mücadele verse de yarışı ikinci sırada tamamladı, ancak ikinci yarışı kazanmayı başardı.

Yapılan sanal seride aralarında Andre Lotterer ve Simona de Silvestro'nun da bulunduğu isimlerin önünde, yarışa pole pozisyonunda başlayan Ayhancan Güven, kötü bir start ile beraber dördüncülüğe kadar geriledi.

Yarış sırasında ise çok iyi performans gösteren Türk pilot, önce üçüncülüğü ve daha sonrasında da ikinciliği alarak liderlikte ilerleyen Ten Voorde ile arasını kapatmaya başladı.

Son birkaç turda izleyenlere inanılmaz bir rekabet izleten Ayhancan ve Ten Voorde, sıkı ve temiz bir mücadele sergilemiş olsalar da yerlerini korudular ve podyumun ilk iki yerini kapattılar. Podyumun son basamağında bulunan isim ise Dylan Pereira oldu. 

İkinci yarışta yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan, ilk yarışın tersine iyi bir start aldı ve yarışı kontrol altında götürdü. Ten Voorde yarışı ikinci sırada tamamlarken üçüncü sırada yarışı tamamlayan isim Dylan Pereira oldu.

Bu sonuçla beraber şampiyonada birinci sırada Ayhancan Güven ve Larry Ten Voorde bulunuyor. İki pilot birden 45 puanla lider durumdalar. 

Ayhancan, Twitch'te yaptığı yayın sırasında ilk yarıştaki startını şu şekilde anlattı: "Normalde yapılan yarışlarda gayet iyi startlar alıyorum. Debriyaj sistemi olarak simülatörüme alışamadım ve bu yüzden iyi bir kalkış yakalayamadım."

"Buna rağmen geri dönüşüm gayet iyiydi ve Larry (Ten Voorde) ile çok çekişmeli ama temiz bir şekilde yarıştık. Hayatımda en çok eğlendiğim çekişmelerden bir tanesiydi."

Alakalı video

Sonraki haber
Canlı izle: Ayhancan'ın Porsche Supercup Virtual Edition'daki 1. yarışı

Önceki haber

Canlı izle: Ayhancan'ın Porsche Supercup Virtual Edition'daki 1. yarışı

Sonraki haber

Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor

Norris "daha ciddi" olan Veloce/Motorsport Games etkinliğinin tadını çıkarıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSports , Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

TR Endurance League

TR Endurance League

16 Nis - 19 Nis
Abu Dhabi Başlangıç:
3 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Abu Dhabi
Paz 19 Nis
Paz 19 Nis
11:00
21:00

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Ricciardo'nun neden Renault'ya gittiğini hâlâ anlayamıyor

2s
2
eSports

F1 2020'nin çıkış tarihi açıklandı, takım yönetim modu geldi!

3
Formula 1

Renault, Ricciardo ile ilgili kararını sezon başlamadan verebilir

1s
4
Formula 1

Ferrari'nin günümüz F1 araçlarına ilham veren tasarım fikri

5
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Güç ünitesi (motor) ve ERS

Son Videolar

HIZ TAPINAĞINDA FERRARI'LERDEN KAÇIŞ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 13 26:17
eSports

HIZ TAPINAĞINDA FERRARI'LERDEN KAÇIŞ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 13

Supercars All Stars Eseries: Silverstone ve Barcelona 00:00
eSports

Supercars All Stars Eseries: Silverstone ve Barcelona

KING OF THE SPA! WILLIAMS İLE GALİBİYET SAVAŞI - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 12 27:59
eSports

KING OF THE SPA! WILLIAMS İLE GALİBİYET SAVAŞI - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 12

SAVUNMA BAKANLIĞI YAP, YENİ KONTRATI KAP! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 11 31:59
eSports

SAVUNMA BAKANLIĞI YAP, YENİ KONTRATI KAP! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 11

WILLIAMS YÜKSELİYOR, GERİ KALANIN EN İYİSİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 10 20:19
eSports

WILLIAMS YÜKSELİYOR, GERİ KALANIN EN İYİSİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 10

Son Haberler

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı
eSpt

F1, Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak pilotları açıkladı

Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak
eSpt

Kyle Busch, IndyCar'ın sanal yarışına katılacak

Barcelona'da Van Gisbergen, Verstappen'i geride bıraktı
eSpt

Barcelona'da Van Gisbergen, Verstappen'i geride bıraktı

Formula E, sürücüler ve sim yarışçıları için yeni Espor serisini tanıttı
eSpt

Formula E, sürücüler ve sim yarışçıları için yeni Espor serisini tanıttı

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!
Genl

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.