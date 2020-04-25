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Porsche Supercup Virtual Edition: Ayhancan ve Pereira kazandı!

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Porsche Supercup Virtual Edition: Ayhancan ve Pereira kazandı!
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 16:10

iRacing oyununda yapılan Porsche Supercup Virtual Edition'ın Spa-Francorchamps pistinde yapılan yarışlarını Dylan Pereira ve Ayhancan Güven kazandı.

Porsche Supercup Virtual Edition'ın üçüncü durağı, Belçika'daki Spa-Francorchamps sanal pisti oldu. İlk yarışa poleden başlayan isim Larry ten Voorde oldu. İkinci sırada yarışa başlayan isim Dylan Pereira olurken temsilcimiz Ayhancan Güven yarışa üçüncü sıradan başladı. 

Pistin temiz tarafından kalkan Ayhancan, start sonrasında Pereira'yı geride bırakarak ten Voorde'yi zorladı, ancak ten Voorde iyi bir savunma ile rakibine geçiş şansı tanımadı. Start sonrasında ise bu üçlünün arkasındaki grup büyük bir kaza yaşadı ve gridin çoğu ismi yarış dışı kaldı. 

Yarışın ilk 10 dakikası boyunca birbirlerini takip eden ten Voorde, Ayhancan ve Pereira üçlüsü, Ayhancan'ın Bruxelles virajına gelirken ten Voorde'a yaptığı atak ile beraber dağıldı. Ayhancan'ın yaptığı atak sonrasında dışarı taşan ten Voorde, yarışa dördüncü sırada olan Laurens Vanthoor'un arkasında döndü. Ayhancan ise atak yaptığı turun sonunda, ten Voorde'a yerini geri verdi.

Bu atakla beraber Pereira, arkadakilerle arayı açtı ve ten Voorde ile Ayhancan, önlerinde bulunan Vanthoor ve Koehler'ı geride bıraktılar ve tekrardan ilk üçün içine girdiler. Yarışın sonunda ise bu sıralama değişmedi ve Pereira, ten Voorde ve Ayhancan'ın önünde yarışın galibi oldu.

İlk yarışın sonundaki sıralama ile ikinci yarışın gridi belirlendi. Bu sefer yarışa Pereira poleden başlarken ten Voorde ikinci ve Ayhancan üçüncü sırada yarışa başladı. 

Aynı ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da, ilk üç sıranın arkasında bulunan isimler büyük bir karmaşaya sebep oldu ve Koehler'ın aracı ters döndü. İlk üç ise Raidillon virajına kadar yerlerini korudular, ancak ten Voorde'un Raidillion şikanı sonrasında dışarı taşması ile beraber Hollandalı pilot, yerini Ayhancan'a verdi.

Ancak Ayhancan'a yerini verdiği sırada zaman kaybeden ten Voorde, Bruxelles virajına gelinirken Vanthoor, van Kuijk ve Mawson üçlüsüne geçildi ve altıncılığa kadar geriledi. Bu sırada ise Ayhancan, bir sonraki turda Dylan Pereira'yı geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu. 

İlk 8 dakika sonunda Pereira, Ayhancan'ı takip ettiği sırada, Bus Stop şikanında spin attı ve beşinci sıraya kadar geriledi. Bu sırada önündeki rakiplerini geride bırakmaya çalışan ten Voorde, Pereira'nın spin atmasıyla beraber ikinciliğe kadar yükseldi.

Spin sonrasında farkı beş saniyeye kadar çıkaran Ayhancan, yarışın kalan bölümünde dengeli bir tempo gösterdi ve yarışı, ten Voorde ve Joey Mawson'ın önünde kazandı.

Yapılan üç hafta sonunun ardından şampiyona liderliği koltuğuna tek başına oturan isim Ayhancan Güven olurken Larry ten Voorde onu 4 puan ile takip ediyor. Dylan Pereira ise üçüncü sıradaki yerini koruyor. Bir sonraki yarış ise birkaç hafta sonra İtalya'nın Monza pistinde yapılacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , Porsche Mobil1 Supercup , TÜRK SPORCULAR
Editör Efe Kahya

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