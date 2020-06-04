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eSpor / Son dakika

Perez ve Gasly, Sanal Azerbaycan Grand Prix'sine katılacak!

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Perez ve Gasly, Sanal Azerbaycan Grand Prix'sine katılacak!
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 10:20

Sergio Perez ve Pierre Gasly, Pazar günü yapılacak sanal Azerbaycan GP'de mücadele edecekler.

Hem Racing Point pilotu Sergio Perez hem de AlphaTauri sürücüsü Pierre Gasly, bu hafta sonu yapılacak Azerbaycan Grand Prix'sinde ilk kez F1'in sanal yarışına katılacaklar.

Sanal F1 serisi, 14 Haziran'daki Kanada yarışıyla son bulacak. Fakat bunun öncesinde sürücüler Bakü ve Kanada GP'de tekrar F1 2019 platformundaki sanal yarışa katılacaklar.

Perez ve Gasly'e ek olarak Alex Albon, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi ve George Russell da yarışta yer alacak.

Monaco yarışında ilk kez bir sanal yarışta yer alan Esteban Ocon ile Valtteri Bottas, Bakü ayağında yer almayacak.

Racing Point sürücüsü Perez, Silverstone'da Jimmy Broadbent ile takım arkadaşı olacak.

Sanal Azerbaycan GP'de bazı yıldız isimler de yer alacak. Manchester City'nin futbolcusu Aymeric Laporte, Renault'da Oscar Piastri'nin takım arkadaşı olacak.

AC Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma ise Gasly ile AlphaTauri'de takım arkadaşı olacak. Yine tecrübeli kaleci Thibaut Courtois, Giovinazzi'nin yanındaki Alfa Romeo koltuğunda olacak.

Eski Dakar Rallisi galibi Matthias Walkner, Albon ile Red Bull'da takım arkadaşı olacak.

Ferrari'de Leclerc'in takım arkadaşı Enzo Fittipaldi olacak. McLaren'da Lando Norris'in takım arkadaşı ise Ben Daly olacak.

Mercedes'te Esteban Gutierrez ile Anthony Davidson yarışacak. Haas'ta ise yine Pietro Fittipaldi ile Louis Deletraz yarışacak.

Azerbaycan Sanal GP Pazar günü saat TSI 20:00'de yapılacak.

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Seri Formula 1 , eSpor
Editör Haydn Cobb

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