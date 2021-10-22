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Ortombo Thrustmaster F1 2021 Türkiye Şampiyonası başlıyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Thrustmaster ana sponsorluğunda ve GIBIR Net'in desteğiyle Ortombo Akademi ve Motorsport.com Türkiye tarafından düzenlenen Ortombo Thrustmaster F1 2021 Türkiye Şampiyonası bugün başlıyor.

Ortombo Thrustmaster F1 2021 Türkiye Şampiyonası başlıyor!

Ortombo Akademi yine bomba gibi bir seriyle geliyor. Son yıllarda F1 Espor arenasında organizasyonlar düzenleyen Ortombo Akademi, bu yıl da oldukça heyecanlı bir turnuva düzenleyecek.

Thrustmaster'ın ana sponsorluğunu yaptığı ve GIBIR NET'in de destek verdiği Ortombo Thrustmaster F1 2021 Türkiye Şampiyonası bugün start alacak.

Codemasters'ın F1 2021 platformunda düzenlenecek turnuvanın ilk yarışı Bahreyn'in, Sakhir pistinde gerçekleşecek. 

18 dakikalık sıralama seansı sonucu belirlenen grid dizilimiyle %50 yarış uzunluğunda mücadele edecek olan pilotları, 12 yarışlık bir takvim bekliyor.

Şampiyonayı ilk sırada bitiren isme Thrustmaster SF1000, Ortombo DD yarış simülatörü ve GIBIR NET'ten bir yıllık ücretsiz internet aboneliği verilecek. Ayrıca şampiyon olan takıma da GIBIR NET'ten bir yıllık ücretsiz internet aboneliği verilecek.

Tıpkı Formula 1 içerisinde olduğu gibi 20 farklı sürücünün ve 10 farklı takımın boy göstereceği 12 yarışlık sezonda heyecan 22 Ekim Cuma günü (Bugün) Bahreyn'de TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadeleleri Motorsport Türkiye Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz. 

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