Ortombo Akademi İle F1 2020 Espor Heyecanı Başlıyor!

F1 Espor arenasında uzun süredir organizasyonlar düzenleyen Ortombo bu Cumartesi başlayacak olan turnuvayla birlikte etkinliklerine bir yenisini daha ekleyecek.

Codemasters'ın F1 2020 platformunda düzenlenecek turnuvanın ilk yarışı Bahreyn, Sakhir pistinde gerçekleşecek.

18 dakikalık sıralama seansı sonucu belirlenen grid dizilimiyle %50 yarış uzunluğunda mücadele edecek olan pilotları, 10 yarışlık bir takvim bekliyor.

Tıpkı Formula 1 içerisinde olduğu gibi 20 farklı sürücünün ve 10 farklı takımın boy göstereceği 10 yarışlık sezonda heyecan 30 Ocak Cumartesi günü Bahreyn'de TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleleri Motorsport Türkiye Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Sezon Takvimi: