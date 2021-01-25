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Ortombo Akademi İle F1 2020 Espor Heyecanı Başlıyor!

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Ortombo Akademi İle F1 2020 Espor Heyecanı Başlıyor!

Sanal dünyadaki organizasyonların daha da önem kazandığı şu günlerde, Ortombo Akademi'nin düzenlediği ve Motorsport Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan F1 2020 turnuvası başlıyor!

F1 Espor arenasında uzun süredir organizasyonlar düzenleyen Ortombo bu Cumartesi başlayacak olan turnuvayla birlikte etkinliklerine bir yenisini daha ekleyecek.

Codemasters'ın F1 2020 platformunda düzenlenecek turnuvanın ilk yarışı Bahreyn, Sakhir pistinde gerçekleşecek. 

18 dakikalık sıralama seansı sonucu belirlenen grid dizilimiyle %50 yarış uzunluğunda mücadele edecek olan pilotları, 10 yarışlık bir takvim bekliyor.

Tıpkı Formula 1 içerisinde olduğu gibi 20 farklı sürücünün ve 10 farklı takımın boy göstereceği 10 yarışlık sezonda heyecan 30 Ocak Cumartesi günü Bahreyn'de TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleleri Motorsport Türkiye Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz. 

Sezon Takvimi:

1- Bahreyn GP 30 Ocak
2- Azerbaycan GP 6 Şubat
3- Kanada GP 13 Şubat
4- Britanya GP 20 Şubat
5- Hollanda GP 27 Şubat
6- Belçika GP 6 Mart
7- İtalya GP 13 Mart
8- Rusya GP 20 Mart
9- Japonya GP 27 Mart
10- Brezilya GP 3 Nisan
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