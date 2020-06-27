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eSpor / Son dakika

Ön bakış: Dünya RX eSpor serisi, efsanevi Holjes pistini ziyaret ediyor

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Ön bakış: Dünya RX eSpor serisi, efsanevi Holjes pistini ziyaret ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
27 Haz 2020 15:51

Dünya Rallikros Şampiyonası'nın tartışmasız en saygın pisti olan İsveç'teki Holjes pisti, bu hafta sonu Dünya RX Esports serisinin üçüncü yarışına ev sahipliği yapacak, ancak puan lideri Shane Van Gisbergen, gerçek dünyadaki Supercar sezonunun yeniden başlaması nedeniyle bu hafta sonu yapılacak etkinliğe katılamayacak.

Yeni Zelandalı pilot, Abu Dhabi'de yapılan ilk yarışı domine etmeyi başarsa da, Peugeot 208 kullanan bir diğer isim olan dayanıklılık sürücüsü Tom Blomqvist, Norveç'teki Hell pistinde şoke edici bir galibiyet kazanmayı başarmıştı.

Seri lideri van Gisbergen'in yarışa katılamayacak olması ile beraber eski Dünya Ralli şampiyonu ve Avrupa Rallikros katılımcısı Stig Blomqvist'in oğlu olan İngiliz Tom Blomqvist, sürücüler klasmanında Dünya RX Sürücüler Şampiyonu Timmy Hansen'in arkasında ikinci sırada bulunuyor.

İsveçli pilot, eSpor serisine katılan Dünya RX pilotları arasında en hızlı ve en istikrarlı olan isim oldu ve şu ana kadar yapılan tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başardı. 

Hansen, gerçek hayattaki Dünya RX Şampiyonası'nda kendi evinde galibiyete ulaşamadı. Her ne kadar 2015'te finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başarmış olsa da, yarış sonrasında aldığı ceza ile beraber ikinciliğe geriledi. Bu hafta sonu ise bu durumu tersine çevirmeye çalışacaktır.

Her iki yarışta birden yarışları Hansen'in arkasında bitiren isim ise Norveçli pilot Henrik Krogstad'dı. Krogstad bu sene, Timmy ve Kevin Hansen tarafından yönetilen Yellow Squad takımı adına, Dünya RX'in RX2 Uluslararası Serisi destek sınıfında yarışacak.

Eski Dünya Ralli Şampiyonası yarış galibi Hayden Paddon ise Dünya RX eSpor serisinde çıktığı ilk yarışta istediği sonucu alamadı ve Norveç'te, sıralama etaplarının ötesine geçemedi.

Paddon, serideki en ünlü doğal tümseğin 1210 metrelik düzeninde buluştuğu, %60'ının Asfalt, %40'ının ise çakıl zeminde geçtiği Holjes pistinde, daha iyi bir sonucu arıyor olacak.

"Rallikros pilotlarının oğulları" kontenjanında Hansen kardeşlere ve Blomqvist'e Holjes'te katılacak bir diğer isimler ise, 1993'te Avrupa Ralli Kros Şampiyonu Jean-Luc Pailler'in oğulları olan Fransız kardeşler Fabien ve Jonathan Pailler olacak.

Litvanyalı Rokas Baciuska, seriye GC Kompetition adına tekrardan katılacak ve Esports serisinin düzenli bir ismi olan Avrupa Otokros Şampiyonu Matvey Furazhkin de, 16 otomobilli 'Pro' klasmanının bir parçası olarak geri dönecek.

Simülasyon sınıfında ise Fransız kardeşler Quentin ve Killian Dall’olmo, ilk iki yarışı kazanan isimler oldular ve Quentin, Holjes'teki yarış öncesi 10 kişilik şampiyonada lider konumunda.

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Bu Haber Hakkında

Seri World Rallycross , eSpor
Editör Hal Ridge

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