NotTheBahGP’nin kazananları Bölükbaşı ve Bereznay oldu

Alfa Romeo F1 Esports sürücüsü Bereznay, pole pozisyonundan başladığı açılış yarışını domine ederek kazandı. Renault Esports sürücüsü ve eski Formula Renault Eurocup sürücüsü Jarno Opmeer ikinci olurken, 2019 World’s Fastest Gamer yarışmasının galibi James Baldwin podyumu tamamlayan isim oldu.

Opmeer, yarışa Baldwin’in arkasında üçüncü başladı ancak 14 turluk yarışın 3. turunda rakibini geçti ve yarış sonuna kadar yerini korumayı başardı. Toro Rosso Esports sürücüsü ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise Williams F1 sürücüsü Nicholas Latifi’nin önünde 4. oldu.

F1 YouTuber’ı Ben ‘Tiametmarduk’ Daly hasarlı aracına rağmen altıncı olurken, Mercedes Formula E sürücüsü Stoffel Vandoorne yedinci, bir başka YouTuber ve yayıncı Jimmy Broadbent sekizinci oldu.

Eski Renault Esports sürücüsü James ‘Limitless’ Doherty, Bölükbaşı ile dördüncülük mücadelesi verirken kaza yaptı ve dokuzuncu olabildi. İlk turda Daly ile temas yaşayan Lando Norris ise 10. oldu.

İkinci yarış, ters grid ile başladı. Bu da YouTuber Will ‘WillNE’ Lenney’nin pole pozisyondan başlaması anlamına geldi. Hemen yanında da bir başka yayıncı ve YouTuber Steve ‘SuperGT’ Brown vardı. Start sonrasında bu ikili geriye düşmekten kurtulamadı.

Yarışın galibi, 17. sıradan başlayan ve harika bir yükseliş gerçekleştiren temsilcimiz Cem Bölükbaşı oldu. Baldwin ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başarırken, Bereznay da üçüncü oldu.

Opmeer ve Brown dördüncü ve beşinci olurlarken, Doherty altıncı, Norris yedinci sırada yer aldı. Norris, bitiş çizgisini altıncı sırada geçmesine rağmen pit yolunda hız sınırını aştığı için zaman cezası aldı ve yedinciliğe geriledi.

Eski Sauber ve Haas sürücüsü Esteban Gutierrez, Latifi’nin önünde dokuzuncu olurken, bir başka YouTuber Aarav ‘Aarava’ Amin 10. oldu.

Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois 12. olurken, golfçü Ian Poulter zorlandığı yarışta 20. ve son sırada yer aldı.

Veloce’nin, diğer yarışları düzenleyeceğini de açıklaması bekleniyor.