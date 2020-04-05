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eSports / Son dakika

Not the Grand Prix Versus serisi: Norris şampiyon oldu!

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Not the Grand Prix Versus serisi: Norris şampiyon oldu!
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 18:39

Veloce ve Motorsport Games'in ortaklığında, eleme usulü yapılan serinin şampiyonu McLaren F1 sürücüsü Lando Norris oldu.

#NotTheGP serisinin aksine Veloce ve Motorsport Games'in Espor yarışı, daha farklı bir usülde yapıldı. Gerçek yarış mesafesinin %25'i uzunluğunda yapılan yarış yerine katılımcılar, "Versus" serisinde karşı karşıya gelecekti. 

16 sürücünün katıldığı "versus" serisinin ilk turunda Interlagos, çeyrek finallerde Monza, yarı finallerde Suzuka ve finalde Spa pistinde yarışıldı. Bu seride yarış, tek tur üzerinden yapılıyor ve tek tur sonunda çizgiyi birinci sırada geçen isim bir sonraki tura yükseliyor. İlk turlar ve çeyrek finallerde tek yarış yapılırken yarı finaller ve finalde en iyi 3 yarış üzerinden ilerlendi.

İlk Tur:

Katılımcılar iki lige ayrıldı: Kırmızı ve Mavi Lig. 

Mavi Lig Karşılaşmaları:

- Benjamin Daly (Tiametmarduk/YouTube içerik üreticisi) vs David Schumacher (Alman pilot)

- Chris Lake (Müzik Prodüktörü) vs Archie Hamilton (YouTube içerik üreticisi)

- Aarava (YouTube içerik üreticisi) vs Ian Poulter (Golfçü) 

- Artem Markelov (Rus pilot) vs Nicholas Latifi (Williams F1 sürücüsü)

Kırmızı Lig Karşılaşmaları:

- Lando Norris (McLaren F1 sürücüsü) vs Sacha Fenestraz (Fransız pilot)

- WillNE (YouTube içerik üreticisi) vs Jamie Chadwick (W Series şampiyonu)

- Esteban Gutierrez (Mercedes F1 yedek pilotu) vs Thibaut Courtois (Real Madrid kalecisi)

- Jay Pietsmiet (Twitch içerik üreticisi) vs Stoffel Vandoorne (Mercedes FE sürücüsü)

Bu karşılaşmaların sonucunda Mavi Lig'de bir sonraki tura ilerleyen isimler Benjamin Daly, Archie Hamilton, Aarava ve Nicholas Latifi olurken Kırmızı Lig'in galipleri Lando Norris, WillNE, Esteban Gutierrez ve Stoffel Vandoorne oldu.

Çeyrek Final:

Mavi Lig Karşılaşmaları:

- Benjamin Daly (Tiametmarduk/YouTube içerik üreticisi) vs Archie Hamilton (YouTube içerik üreticisi)

- Aarava (YouTube içerik üreticisi) vs Nicholas Latifi (Williams F1 sürücüsü)

Kırmızı Lig Karşılaşmaları: 

- Lando Norris (McLaren F1 sürücüsü) vs WillNE (YouTube içerik üreticisi)

- Esteban Gutierrez (Mercedes F1 yedek pilotu) vs Stoffel Vandoorne (Mercedes FE sürücüsü)

Monza pistinde yapılan bu yarışlarda Mavi Lig yarışlarını Benjamin Daly ve Nicholas Latifi kazanırken Kırmızı Lig'de Lando Norris yarışı kazandı. Kırmızı Lig'in ikinci yarışında ise Stoffel Vandoorne start/finiş çizgisini ilk sırada geçse de, Esteban Gutierrez'i Parabolica virajında dışarı ittiği için diskalifiye edildi ve Gutierrez yarı finale yükseldi.

Yarı Final: 

Mavi Lig Karşılaşması:

- Benjamin Daly (Tiametmarduk/YouTube içerik üreticisi) vs Nicholas Latifi (Williams F1 sürücüsü)

Kırmızı Lig Karşılaşması:
- Lando Norris (McLaren F1 sürücüsü) vs Esteban Gutierrez (Mercedes F1 yedek pilotu)

Suzuka'da yapılan yarışlarda yarı finaller, üç yarıştan ikisini kazananın finale çıkması üzerinden yapıldı. Her iki yarışta birden 3 yarışın tamamı yapıldı. Mavi Lig karşılaşmasını kazanan isim Benjamin Daly olurken Kırmızı Lig'in kazananı ise, son yarıştaki büyük kaza sonrasında, Lando Norris oldu.

Final:

- Benjamin Daly (Tiametmarduk/YouTube içerik üreticisi) vs Lando Norris (McLaren F1 sürücüsü)

Daha önce pist üstünde de büyük bir rekabete giren Benjamin Daly ve Lando Norris, Spa-Francorchamps pistinde karşı karşıya geldiler. 

İlk yarışta ilk iki sektör boyunca tekerlek tekerleğe giden ikili, üçüncü sektörün başında Lando Norris'in hata yapması ile beraber ayrıldı ve Benjamin Daly ilk yarışı kazandı. 

İkinci yarışta, rakibinin hava koridorunu almak isteyen Lando Norris, rakibinin geçmesine izin verdi ve son sektöre kadar kendisini yakalayamadı. "Bus Stop" virajında Daly ile temas eden Norris, temas sonrasında Daly'nin yol vermesi ile beraber yarışı kazandı ve şampiyona son yarışa taşındı.

Üçüncü yarışta iyi bir start almasına rağmen Norris, Kemmel düzlüğü sonrasında Daly'ye geçildi ancak vites kutusunda kalmayı başardı. Son viraja kadar rakibini izleyen Norris, son virajda iç çizgiyi koruyarak rakibini geride bıraktı ve galibiyeti alarak şampiyon oldu.

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Editör Efe Kahya

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