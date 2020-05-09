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eSpor / Son dakika

Not the GP: Cem ve Bereznay kazandı, Norris gene bağlantı sorunu yaşadı

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Not the GP: Cem ve Bereznay kazandı, Norris gene bağlantı sorunu yaşadı
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 20:56

Veloce eSports'un düzenlediği Not the GP serisinin Spa-Francorchamps pistinde yapılan heyecan dolu yarışları kazanan isimler Cem Bölükbaşı ve Dani Bereznay oldu, Lando Norris yarış sırasında tekrardan bağlantı sorunu yaşadı.

COVID-19 pandemisi sebebiyle iptal edilen Avustralya Grand Prix'sinin iptal kararından hemen sonra düzenlenmeye başlanan Not the GP serisi, pek çok farklı türde ve pek çok farklı yarış ile taraftarlara büyük bir eğlence kaynağı oldu. 

Spa-Francorchamps'ta yapılan yarışların ilkinde sıralama, yapılan sıralama seansına göre belirlendi. Seans sonunda pole pozisyonu için Dani Bereznay, Cem Bölükbaşı ve Charles Leclerc arasında büyük bir çekişme oldu. Pole'ü alan isim Bereznay olurken onu takip eden isimler Cem Bölükbaşı ve Charles Leclerc oldu.

Yarışta ise iyi bir start ile beraber çekişmeye giren Cem ve Bereznay, çekişmeleri sonrasında zaman kaybettiler ve arkalarındaki Leclerc ve Norris'in kendilerine yakınlaşmalarına izin verdiler. Aynı tur pite gelen Bereznay, Norris ve Leclerc üçlüsü, piste farklı yerlerde döndüler. Cem ise bu üçlüden bir tur sonra pitlere geldi ve yarışa lider olarak, Leclerc'in hemen önünde döndü.

Yarışın son turuna kadar birbirleriyle mücadele eden Cem ve Leclerc'in mücadelesi son turun son virajına kadar belirsizliğini korudu. Bus Stop şikanında yaptığı atak ile Leclerc'i geçen Cem, start-finiş çizgisini ilk sırada geçti ve yarışı kazandı. Podyumun son basamağını ise Dani Bereznay tamamladı.

İkinci yarışın gridi ise ters grid şeklinde düzenlendi ve Cem yarışa son sıradan başlarken, poledeki isim Chris Lake oldu.

Start ile beraber yarışa ikinci başlayan Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi, aldığı inanılmaz start ile birinciliğe yükseldi. İlk turda mükemmel start alan bir diğer isim ise Cem Bölükbaşı oldu. Yarışa son sıradan başlayan Türk pilot, ilk turun sonunda sekizinciliğe kadar yükselmeyi başardı. 

Bir diğer F1 eSpor sürücüsü olan Bereznay ile ilk üçü zorlayan Cem, lider Giovinazzi ve ikinci sıradaki Norris'in bağlantı sorunu yaşaması, ve yarışı üçüncü sırada götüren Jean-Eric Vergne'in kaza yapması sebebiyle ilk iki sıraya oturdular.

Dördüncü turda yaptığı pitle erken pit stratejisini kullanan Bereznay, Cem ile olan farkı pitler öncesi açtı. Cem ise yedinci turda pitlere gelerek orta lastikten yumuşak lastiğe geçiş yaptı. 

Yarış sonlarına doğru temposunu artıran ve Bereznay'e iyice yaklaşan Cem, son tura gelindiğinde arayı 1.2 saniyeye kadar indirmiş olsa da yarışı kazanan isim Dani Bereznay oldu.

Yarış sonrasında konuşan Cem şunları söyledi: "Öncelikle yarışın çok ama çok efsane geçtiğini söylemem lazım. Charles ile mükemmel bir rekabet içine girdik. Pitlerden sonra çok şanslıydık çünkü herhangi bir hasar almadık. İlk viraja doğru ilerlerken bir takım stratejiler yaptık ve işe yaradılar. Ancak kazanmam için tek şansım son viraja gelirken hamle yapmaktı, çok yakın geçti ve yarışı da yakın bitirdik."

Bir sonraki Not the GP yarışı ise, iki hafta sonra, yakın zamanda açıklanacak bir pistte yapılacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Efe Kahya

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Supercars Eseries: Round 5

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