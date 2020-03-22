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eSports / Son dakika

Norris ve Hulkenberg, #NotTheBahGP yarışının başını çekecek

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Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 14:06

2020 Formula 1 sürücüleri Lando Norris ve Nicholas Latifi'ye ek olarak Nico Hulkenberg, Veloce Esports’un Bahreyn Grand Prix etkinliğinde yer alan isimlerden bazıları olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu, ertelenen Avustralya Grand Grand Prix'nin yerine yapılan açılış yarışını Alfa Romeo F1 Espor sürücüsü Daniel Bereznay kazanmıştı.

Ona geçen hafta sonu altıncı olan Lando Norris ile 2020'nin çaylak F1 pilotu Nicholas Latifi de katılacak.

Eski F1 pilotları Nico Hulkenberg, Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez de yarışlarda yer alacak.

ikinci yarış için format değişti ilk yarış gerçek yarış uzunluğunun %25 uzunluğunda yapılacak ve sıralama seansına göre düzenlenecek, ikinci yarış ise tekrar %25 uzunlukta ancak ters grid olarak yapılacak.

Real Madrid’in yıldız kalecisi Thibaut Courtois yarışta yer alacak isimlerden birisi olacak ve aynı zamanda ünlü golfçü Ian Poulter da etkinlikte yer alacak.

Katılan sim yarışçıları arasında, James Baldwin, Renault F1 Esports sürücüsü Jarno Opmeer ve James Doherty de bulunuyor.

Ayrıca temsilcimiz Cem Bölükbaşı ve Sacha Fenestraz etkinlikte yer alacaklar.

Bu yarışı TSİ 21:00'den itibaren Motorsport.TV üzerinden seyredebilirsiniz.

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Seri eSports
Editör Josh Suttill

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