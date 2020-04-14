Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

Sosyal medyadaki takipçileri ile sohbet eden Norris, F1 2019'u iRacing ve diğer popüler motor sporları oyunları ile karşılaştırdı. Norris, lisanslı F1 oyununun ve popüler PlayStation serisi Gran Turismo'nun, simülasyon hissinden daha çok video oyunu hissiyatı verdiğini söyledi.

"Oradaki araçları gerçek bir araç kullanıyor gibi sürmüyorsunuz." diyen Norris ekledi: "iRacing daha çok bir simülasyon programı gibi ve bu yüzden direksiyonunuzdan daha iyi bir hissiyat alıyorsunuz, daha gerçekçi bir hissiyat veriyor. Aracın ayarları ve bunun gibi şeylerde iRacing, direksiyon üzerinden daha iyi bir hissiyat veriyor."

"Ancak F1, Gran Turismo - özellikle Gran Turismo çok kötü. Aracın hiçbir şeyini hissetmiyorsunuz, her zaman kontrolü kaybediyorsunuz. Sırf bu yüzden oyun çok kötü ve sırf bu yüzden insanlar oyunu oynamıyor."

Bu sene tanıtılan F1'in Sanal Grand Prix yarışına katılan altı F1 yarışçısından biri olan Norris, sim yarışlarına meraklı bir isim. Ancak her iki yarışta da teknik sıkıntı yaşadı ve oyunu sisteminden sildi.

Bu olaydan önce ise Max Verstappen, resmi F1 oyununu eleştirmişti ve Sanal Grand Prix'ye katılmayan isimlerden biri olmuştu.

Norris'e göre Verstappen'in oyunu oynamamasının en büyük sebebi, oyundaki araçların gerçekçi olmaması ve iRacing'in biraz da olsa gerçek bir araç hissiyatı vermesi.

"F1 oyununu ciddi yarışçılara önerir miydim? Hayır. Ya iRacing'i ya da rFactor'ı önerirdim." diyen Norris'in, Race for the World serisi kapsamında toplanacak bağışlar sebebiyle F1 2019 oyunu üzerinden yapılacak yarışa katılması bekleniyor.

IndyCar'ın iRacing Challenge turnuvasının ilk yarışını kazanan Sage Karam, oyunda 10 yılın üstünde bir tecrübeye sahip ve gelişimini en yakından takip eden isimlerden bir tanesi.

"iRacing'de 2007'de Beta modunda olduğundan beri oynuyorum." diyen Karam ekledi: "Uzun zamandır oyunun içindeyim."

"Büyük simülasyon programlarına baktığınızda akla gelen birkaç programdan bir tanesi olmuştur. Diğer programlara da sahibim, ancak rFactor2'de 10, Assetto Corsa'da ise beş tur falan atmışımdır."

"iRacing'de uzun zamandır oynuyorum ve programının gelişimini görmek güzel. Birkaç sene öncesine gittiğinizde bile iRacing'in düzenlediği dünya şampiyonası yarışları vardı ve herkes buna katılırdı."

"Ve şu anda sim yarışlarına verilen para göz önüne alındığında - NASCAR dünya şampiyonası serisi Coca-Cola tarafından organize ediliyor ve 300.000 dolarlık ödül havuzuna sahip - sim yarışçıları için inanılmaz bir durum. Porsche de kendi şampiyonası için 250.000 veya 200.000 dolarlık ödül havuzu yarattı, ve bu da sim yarışlarına ödenen paranın ne kadar arttığını gösteriyor. İnsanlar yaşamlarını buradan kazanıyor, bazıları gerçek yarışçılardan bile daha çok para kazanıyor. Burada yarışan en üst seviyedeki yarışçılar inanılmaz bir hıza sahipler."

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