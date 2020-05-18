Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak

eSpor
eSpor
R
eSpor
IndyCar Open Wheel 250
03 Nis
-
03 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IndyCar Esports at Barber
04 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 3
05 Nis
-
05 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 2: Zolder
09 Nis
-
09 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
MotoGP Red Bull Ring Sanal Yarışı
12 Nis
-
12 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 2
15 Nis
-
15 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
TR Endurance League
16 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 3: Watkins Glen
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
IMSA iRacing Pro Series: Laguna Seca
16 Nis
-
16 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Home Challenge sezon öncesi testi
18 Nis
-
18 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 4
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 3
21 Nis
-
22 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 4: Monza
23 Nis
-
23 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
23 Nisan E-Ralli Kupası
23 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 1
25 Nis
-
25 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 5
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Raund 4
27 Nis
-
27 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 5: Barcelona
30 Nis
-
30 Nis
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Race at Home Challenge - Round 2
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Indycar iRacing Challenge 6. Ayak
02 May
-
02 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 6
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Dünya RX Invitational 2. ayak: Montalegre
03 May
-
03 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 5
06 May
-
06 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Formula E: Monaco FE Pist turu
07 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
ARG eSport Cup Raund 6: Phillip Island
07 May
-
07 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Pro Invitational: Raund 7
09 May
-
09 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
Supercars Eseries: Round 6
13 May
-
13 May
Etkinlik Bitti
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak

paylaşım
yorumlar
Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 May 2020 15:18

Formula 1 yıldızı Lando Norris bu hafta Çarşamba akşamı yapılacak olan Supercars Eseries'de üçüncü kez yer alacağını doğruladı.

McLaren sürücüsü, Supercars Eseries'de şimdiye kadar iki yarışa katıldı.

Önce Formula 1'den oldukça iyi tanıdığı Spa yarışına katılan Norris, sonrasında geçen hafta COTA pistinde yapılan bir başka yarışta daha yer aldı.

COTA'daki ikinci yarışta ikinci sıradan başlayan Norris, iyi bir performansla zafere ulaşmayı başardı.

Şimdi Walkinshaw Andretti United ile üçüncü kez piste çıkacak olan Norris bir kez daha galibiyet peşinde olacak.

Norris koronavirüs nedeniyle verilen arada IndyCar'ın da sanal yarışına katılmış ve zafere ulaşmayı başarmıştı.

Sonraki haber
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi

Önceki haber

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Pilotlar Lando Norris
Takımlar Walkinshaw Andretti United
Editör Andrew van Leeuwen

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Mercedes'in iyi bir başlangıca ihtiyacı var"

57dk
2
Formula 1

Marko: "Vettel büyük takımlarla yarışmazsa emekli olacak"

3s
3
Formula 1

Briatore: "Ferrari, Leclerc'e odaklanacak"

4
Formula 1

Racing Point, 2021'de Stroll'le yarışmaya devam edecek

1s
5
Formula 1

Massa: "Vettel'in Mercedes'e gitmesi çok zor"

Son Videolar

KONTRAT GÖRÜŞMESİ ÇIKMAZA GİRDİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 28 20:47
eSpor

KONTRAT GÖRÜŞMESİ ÇIKMAZA GİRDİ! - F1 2019 Türkçe Kariyer, Bölüm 28

F1 Azerbaycan GP, kale bölümünü tersten geçsek nasıl olur? 01:59
eSpor

F1 Azerbaycan GP, kale bölümünü tersten geçsek nasıl olur?

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge - 4. yarış 02:00:00
eSpor

Canlı izle: Formula E Race at Home Challenge - 4. yarış

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı fragmanı 00:31
eSpor

Sanal Le Mans 24 Saat yarışı fragmanı

F1 eSpor Macaristan GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
eSpor

F1 eSpor Macaristan GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

Son Haberler

Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak
eSpr

Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi
eSpr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 7. gün tamamlandı, artık sona gelindi

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı
eSpr

MotoGP Sanal Misano yarışı: Alex Marquez son virajdaki atağıyla kazandı

Macaristan'da dev kargaşa!
eSpr

Macaristan'da dev kargaşa!

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 6. gün tamamlandı, lider yine değişti
eSpr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 6. gün tamamlandı, lider yine değişti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.