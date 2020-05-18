Norris, Supercars'taki üçüncü yarışına katılacak

McLaren sürücüsü, Supercars Eseries'de şimdiye kadar iki yarışa katıldı.

Önce Formula 1'den oldukça iyi tanıdığı Spa yarışına katılan Norris, sonrasında geçen hafta COTA pistinde yapılan bir başka yarışta daha yer aldı.

COTA'daki ikinci yarışta ikinci sıradan başlayan Norris, iyi bir performansla zafere ulaşmayı başardı.

Şimdi Walkinshaw Andretti United ile üçüncü kez piste çıkacak olan Norris bir kez daha galibiyet peşinde olacak.

Norris koronavirüs nedeniyle verilen arada IndyCar'ın da sanal yarışına katılmış ve zafere ulaşmayı başarmıştı.