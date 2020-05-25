Norris, Supercars Eseries'de daha fazla yarışa katılmayacak

Formula 1 yıldızı, son üç Supercars eSpor yarışınında Walkinshaw Andretti United takımının bir parçasıydı ve hatta zafer de kazanmayı başarmıştı.

Ancak sezonun geri kalan kısmında yarışabileceği söylentilerine rağmen WAU, Norris'in bu hafta arka arkaya dördüncü Supercars yarışına katılmayacağını doğruladı. Norris, şimdi gerçek hayattaki yarışlar başlayacağı için bunlara daha fazla zaman ayırmak zorunda kalacak.

Dokuzuncu veya 10. Supercars Eseries yarışına dönüp dönmeyeceği henüz açıklanmadı.

Deneyimli bir sim yarışçısı olan Norris, üç Supercars yarışının hepsinde hızlı sürücüler arasında yer aldı. Hatta COTA'da zafer bile elde etti.

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