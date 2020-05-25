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eSpor / Son dakika

Norris, Supercars Eseries'de daha fazla yarışa katılmayacak

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Norris, Supercars Eseries'de daha fazla yarışa katılmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 May 2020 11:27

Lando Norris bu hafta yapılacak olan Supercars All Stars Eseries'in sekizinci ayağında yer almayacak.

Formula 1 yıldızı, son üç Supercars eSpor yarışınında Walkinshaw Andretti United takımının bir parçasıydı ve hatta zafer de kazanmayı başarmıştı.

Ancak sezonun geri kalan kısmında yarışabileceği söylentilerine rağmen WAU, Norris'in bu hafta arka arkaya dördüncü Supercars yarışına katılmayacağını doğruladı. Norris, şimdi gerçek hayattaki yarışlar başlayacağı için bunlara daha fazla zaman ayırmak zorunda kalacak.

Dokuzuncu veya 10. Supercars Eseries yarışına dönüp dönmeyeceği henüz açıklanmadı.

Deneyimli bir sim yarışçısı olan Norris, üç Supercars yarışının hepsinde hızlı sürücüler arasında yer aldı. Hatta COTA'da zafer bile elde etti.

Supercars Eseries'i Motorsport TV'den ücretsiz seyredebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Pilotlar Lando Norris
Takımlar Walkinshaw Andretti United
Editör Andrew van Leeuwen

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