Norris: “Simülasyon yarışlarında, F1’e göre daha gergin oluyorum”

McLaren sürücüsü Norris, birkaç senedir simülasyon yarışlarında mücadele ediyor ve Twitch platformunda bunları yayınlıyor. Ayrıca Formula 1 sezonunun bir süre daha başlamayacak olmasıyla beraber Espor etkinliklerine katılıyor.

Norris, geçtiğimiz hafta sonu Motorsport Games’in yapımcılığını yaptığı ve birçok profesyonel yarışçı ve Espor yıldızının yer aldığı Veloce Pro Series’te galibiyete ulaşan isim olmuştu.

Espor etkinliklerine yaptığı hazırlıklar hakkında konuşan Norris, gerçek bir aracın yarattığı adrenalin Esporda olmadığı için, daha gergin hissettiğini söyledi.

Norris, “Nedense simülasyon yarışlarında çok geriliyorum. Gerçek bir sıralama seansına göre daha gergin oluyorum.”

“Bunun sebebi, gerçek bir araçta oluşan adrenalin mi bilmiyorum. Yani gerçek araçta, gerildiğinizi unutuyorsunuz.”

“Simülasyon yarışlarında koltuğunuzda oturuyorsunuz, huzurlu ve sessiz oluyor ve sadece sürüş yapıyorsunuz. Birkaç şey hakkında düşünebiliyorsunuz.”

“Mümkün olduğu kadar kendimi sakinleştirmem gerekiyor, çünkü titremeye ve gerilmeye başlıyorum. Çok gerildiğim için de sıralamalarda turumu mahvediyorum.”

“Yapabildiğim diğer şey ise, yayındaki sohbet bölümünde sadece abonelerimin konuşmasına izin vermek. Böylece herkesin sorularına cevap vermeye çalışıp dikkatim dağılmıyor.” şeklinde konuştu.

Norris, geçtiğimiz hafta koronavirüsle mücadele fonuna destek vermek için bir bağış yayını gerçekleştirdi ve 12 bin dolar topladı. Bu fon için şu ana kadar 2.2 milyon dolar toplanmış durumda.

Genç sürücü, 10 bin dolardan fazla toplarsa saçını kazıtacağının sözünü de vermişti.

“Yayını izleyen neredeyse herkes, bunu evden takip ediyor.”

“Biz sürüş yaparken insanlar, onları eğlendirdiğimizi söylüyorlar ve birbirimize karşı yarışmamızı seviyorlar.”

“Bence bu sadece eğlence ile ilgili değil. Bu, insanların evde kalmasını ve uzun süre evde kaldıktan sonra biraz daha eğlenmelerini sağlıyor.”