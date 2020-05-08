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Norris: "Simülasyon yarışları için daha bilimsel yaklaşım gerekiyor"

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Norris: "Simülasyon yarışları için daha bilimsel yaklaşım gerekiyor"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
8 May 2020 08:35

Lando Norris, simülasyon yarışlarının gittikçe daha bilimsel bir hal alması nedeniyle 2019 Formula 1 yarış mühendisi ile çalışmaya başladığını söyledi.

McLaren pilotu Norris, koronavirüsün tüm dünyayı etkisine aldığı dönemde birçok sanal yarışa katılmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Normalde de birçok organizasyona katılan Norris, ardından gerçek yarış serilerinin sanal turnuvalarına katılmaya başladı. Geçen ay IndyCar'ın resmi iRacing serisinde COTA yarışını kazanan Norris, birkaç gün önce Avustralya'nın Supercars serisi pilotlarıyla Spa-Francorchamps pistinde yarıştı.

Norris, IndyCar etkinliğine katılırken, şu anda McLaren'ın IndyCar programında çalışan eski yarış mühendisi Andrew Jarvis ile çalıştığını açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Norris, "Sürüş tarzı açısından muhtemelen IndyCar yarışı en sıkı çalıştığım yarışlardan birisi oldu."

"Jarv'dan ve birkaç McLaren çalışanından yardım aldım. McLaren Arrow SP takımı, Pato, Ollie ve Robbie ile çalıştım."

"Verilere detaylı bir şekilde bakmak, geçen seneki F1 mühendisim ile çalışmak, farklı alanlar üzerinde çalışma konusunda yardımcı oldu."

"Gerçek yarış pistlerinde yaptığım şeylerin çoğunu simülatörde de yapıyordum. Bunlardan bazıları iyi, bazıları kötü oluyordu ancak bu tür şeyler üzerinde çalışmak çok iyi oldu." dedi.

Norris, sim oyunlarındaki gelişmeler sayesinde, veriler üzerinde analiz yaparak gerçek dünyadaki gibi performansını yükseltebildiğini söyledi.

Norris, "Gittikçe daha bilimsel oluyor, daha fazla veri dahil oluyor ve programlar sürekli olarak daha iyiye gidiyor."

"Tabii ki tüm bunlar gerçek değil. Günün sonunda bunlar hâlâ simülasyon."

"Ancak birçok şeye derinlemesine bakabiliyorsunuz, verileri görebiliyorsunuz ve ayarlarınızı değiştirerek her açıdan sürüşünüzü iyileştirebilirsiniz."

"Bu açıdan üzerinde interaktif bir şekilde çalışabilirsiniz." dedi.

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Seri eSpor
Pilotlar Lando Norris
Editör Luke Smith

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