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eSpor / Yarış raporu

Norris, sanal Supercars serisindeki ilk zaferini aldı

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Norris, sanal Supercars serisindeki ilk zaferini aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 May 2020 11:31

McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, bugün COTA'da yapılan Supercars yarışında zafere ulaşmayı başardı.

COTA pistinde gerçekleştirilen Sanal Supercars serisinin 18. yarışında Shane van Gisbergen zafere ulaştı ve Lando Norris ancak iki tur geride 28. olabildi.

Fakat diğer yarışa üçüncü sıradan başlayan İngiliz sürücü, etkileyici bir performansa sergiledi ve en yakın rakibi Cameron Waters'ın 2.8 saniye önünde galibiyete ulaştı.

Todd Hazelwood üçüncü olurken, Van Gisbergen yedinci oldu.

Norris, "Çok eğlenceliydi. İlk yarıştan sonra önden başlamanın avantajını kullanmam ve galibiyete gitmem gerekiyordu."

"İyi bir hızım vardı ve güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Günün son yarışı ise 20 tur üzerinden koşuldu.

Anton de Pasquale, Van Gisbergen ile giriştiği mücadeleyi kazanarak 0.6 saniye farkla zafere ulaştı.

Van Gisbergen ikinci ve Scott McLaughlin üçüncü oldu. Norris bu yarışta dokuzuncu oldu.

Norris, sanal IndyCar COTA yarışında da zafere ulaşmıştı.

Yarışı Motorsport.tv'den ücretsiz olarak seyredebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Editör Andrew van Leeuwen

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Supercars Eseries: Round 6

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