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eSpor / Son dakika

Norris, özel davetle Supercars All Stars Eseries'de yarışacak

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Norris, özel davetle Supercars All Stars Eseries'de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 May 2020 11:46

Lando Norris, Supercars All Stars Eseries'in bu hafta sonu gerçekleştirilecek ayağında özel davetle mücadele edecek.

McLaren Formula 1 pilotu ve aynı zamanda sim yarışçısı Norris, bu Çarşamba günü Spa-Francorchamps'taki yarışta, üçüncü bir Walkinshaw Andretti United'la yarışacak.

WAU ile olan bağlantısı, Holden takımının eş sahiplerinden birisi olan McLaren patronu Zak Brown'dan geliyor.

Norris böylelikle IndyCar iRacign Challenge yarışına katıldıktan kısa bir süre sonra bir başka resmi serinin etkinliğinde özel davetle mücadele etmiş olacak.

Geçen ay Silverstone/Barcleona'da düzenlenen Supercars yarışına Max Verstappen de katılmıştı ve Norris, serinin eSpor etkinliğine katılan ikinci F1 pilotu olacak.

Norris, “Bu hafta Spa'daki Supercars gridine katılacağımı duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum." 

“Orada çok hızlı sürücüler var. Çok zor ve rekabet dolu olacak. Fakat şimdiye kadarki tüm şampiyona yarışlarını izledim ve çok eğlenceli görünüyor." dedi.

Her üç yarışı da TSİ 12:00'den itibaren Motorsport.tv'den canlı ve ücretsiz seyredebilirsiniz.

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Lando Norris, Walkinshaw Andretti United

Lando Norris, Walkinshaw Andretti United
1/2

Fotoğraf: Walkinshaw Andretti United

Lando Norris, Walkinshaw Andretti United

Lando Norris, Walkinshaw Andretti United
2/2

Fotoğraf: Walkinshaw Andretti United

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Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSpor
Pilotlar Lando Norris
Takımlar Walkinshaw Andretti United
Editör Andrew van Leeuwen

Yarış merkezi

Supercars Eseries: Round 5

Supercars Eseries: Round 5

6 May - 6 May
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